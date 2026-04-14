Regula penalty-ului schimbată după un scandal în Champions League, aplicată la nivel de top. Ce s-a întâmplat

Andrei Nicolae Publicat: 14 aprilie 2026, 9:05

Momentul în care jucătorul lui Gil Vicente atinge mingea cu ambele picioare la penalty / AntenaPLAY

Duelul dintre Tondela și Gil Vicente din Liga Portugal a oferit un moment inedit în fotbalul mondial. La scorul de 1-0 pentru gazde, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar execuția s-a repetat după ce s-a observat pe reluări că jucătorul care a bătut a atins mingea cu ambele picioare.

În martie 2025, Real și Atletico Madrid se întâlneau în optimile Ligii Campionilor, iar duelul ajungea la loviturile de departajare, unde a avut loc un moment extrem de controversat. Julian Alvarez l-a învins pe Thibaut Courtois, însă reușita sa a fost anulată, după ce s-a văzut pe reluări că a atins mingea cu ambele picioare în momentul execuției. Real avea să câștige acea serie de lovituri de la 11 metri, însă cu foarte mult “cântec”.

Penalty repetat în Portugalia pe modelul noii reguli din fotbal

Odată cu acea controversă imensă de pe Metropolitano, IFAB, instituția care se ocupă de regulile din fotbal, a decis ca în cazul în care un jucător atinge mingea cu ambele picioare la un penalty, atunci lovitura să se repete, nu să se considere ratată. Acest lucru a fost în avantajul brazilianului Murilo de Souza, care a executat o lovitură de la 11 metri în duelul Tondela – Gil Vicente.

La jumătatea primei reprize, la scorul de 1-0 pentru penultima clasată, oaspeții au primit un penalty, iar atacantul lui Gil Vicente a transformat inițial execuția. Arbitrul partidei nu a dat însă drumul la joc, pentru că arbitrii VAR i-au comunicat că Murilo de Souza atinsese mingea cu ambele picioare în momentul execuției.

Lovitura nu a fost anulată, cum s-a întâmplat la acel duel din UCL dintre Real și Atletico, ci repetată. Brazilianul a fost precis și din a doua încercare și l-a învins pe portarul advers cu un șut în vinclu, de această dată execuția fiind validată. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce ambele echipe au mai reușit să marcheze o dată.

Momentul în care penalty-ul lui Murilo de Souza se repetă

Meciul din campionatul Portugaliei nu a fost însă primul în care noua regulă impusă de IFAB s-a aplicat, pentru că un moment identic s-a petrecut în noiembrie, în confruntarea din Premier League dintre Crystal Palace și Manchester United. Atunci, Jean-Philippe Mateta a marcat, reușita a fost repetată și transformată din nou.

Liga Portugal se vede LIVE EXCLUSIV în AntenaPLAY.

