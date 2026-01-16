Sporting - Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto - Antena Sport

Sporting Lisabona o întâlnește în această seară pe Casa Pia în meciul care deschide returul de campionat din Liga Portugal. Formația antrenată de Rui Borges se află pe locul secund înaintea întâlnirii și se poate apropia provizoriu la patru puncte de liderul FC Porto.

Sporting – Casa Pia se vede în AntenaPLAY, casa fotbalului lusitan. Duelul va fi transmis și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15)

Sporting vine la partida de pe Jose Alvalade după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei, unde a fost învinsă în semifinale de Vitoria Guimaraes, care a câștigat și trofeul de altfel. În precedenta etapă de campionat, “leii” au remizat cu Gil Vicente, scor 1-1, permițându-le rivalilor de la FC Porto să se ducă la șapte puncte distanță în frunte.

Dacă Sporting e pe poziția a 2-a, Casa Pia e abia pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape. În precedenta etapă, formația din zona de jos a clasamentului a pierdut categoric cu Rio Ave, scor 1-3. Deși nu se află în zona “roșie”, Casa Pia tremură, pentru că e la egalitate de puncte cu Arouca, aflată pe loc de baraj, cele două fiind separate doar de golaveraj.

În partida tur dintre cele două, Sporting s-a impus cu 2-0 grație golurilor macate de Trincao și de Hjulmand. Acum, mijlocașul danez va fi absent din cauza unei suspendări provocate de cumulul de “galbene”.