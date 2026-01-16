Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sporting - Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto

Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 17:01

Comentarii
Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto

Luis Suarez, în timpul unui meci pentru Sporting / Profimedia

Sporting Lisabona o întâlnește în această seară pe Casa Pia în meciul care deschide returul de campionat din Liga Portugal. Formația antrenată de Rui Borges se află pe locul secund înaintea întâlnirii și se poate apropia provizoriu la patru puncte de liderul FC Porto.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sporting – Casa Pia se vede în AntenaPLAY, casa fotbalului lusitan. Duelul va fi transmis și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15)

Sporting vine la partida de pe Jose Alvalade după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei, unde a fost învinsă în semifinale de Vitoria Guimaraes, care a câștigat și trofeul de altfel. În precedenta etapă de campionat, “leii” au remizat cu Gil Vicente, scor 1-1, permițându-le rivalilor de la FC Porto să se ducă la șapte puncte distanță în frunte.

Dacă Sporting e pe poziția a 2-a, Casa Pia e abia pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape. În precedenta etapă, formația din zona de jos a clasamentului a pierdut categoric cu Rio Ave, scor 1-3. Deși nu se află în zona “roșie”, Casa Pia tremură, pentru că e la egalitate de puncte cu Arouca, aflată pe loc de baraj, cele două fiind separate doar de golaveraj.

În partida tur dintre cele două, Sporting s-a impus cu 2-0 grație golurilor macate de Trincao și de Hjulmand. Acum, mijlocașul danez va fi absent din cauza unei suspendări provocate de cumulul de “galbene”.

Reclamă
Reclamă

Hjulmand nu e singura absență a lui Rui Borges, care nu îi va avea la dispoziție nici pe Araujo, Blopa, Diomande, Goncalves, Ioannidis, Eduardo Quaresma, Quenda sau Santos.

Echipele probabile la Sporting – Casa Pia

Sporting: Silva – Fresneda, Reis, Inacio, Vagiannidis – Simoes, Morita – Catamo, Trincao, Santos – Suarez;

Casa Pia: Sequeira – Conte, Foonte, Sousa, Larrazabal – Brito, Nhaga – Livolant, Oukili, Nsona – Cassiano.

Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 gradeVremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Observator
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
Fanatik.ro
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
16:53
„Vor fi probleme”. Darius Olaru, mesaj categoric înainte de FC Argeș – FCSB. De ce se teme căpitanul campioanei
16:44
România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” debutează la Campionatul European de Handbal Masculin
16:35
FCSB are ofertă pentru Dennis Politic! Unde poate ajunge jucătorul care l-a dezamăgit pe Gigi Becali
16:27
EXCLUSIVLegendele “câinilor” salută venirea la Dinamo a jucătorului de la AC Milan: “S-au orientat bine”
16:26
Al treilea transfer al iernii la Rapid. Giuleștenii i-au adus un nou portar lui Costel Gâlcă
16:16
BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 5 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”