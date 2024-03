Ce salariu are Ladislau Boloni la Metz. Românul, în top 10 cei mai bine plătiți antrenori din Ligue 1 - Antena Sport

Ce salariu are Ladislau Boloni la Metz. Românul, în top 10 cei mai bine plătiți antrenori din Ligue 1

Reclamă

În dreptul lui Ladislau Boloni apare cifra de 70.000 de euro pe lună, acest lucru punându-l pe poziția a 10-a, în topul celor mai bine plătiți tehnicieni din campionatul Franței.

Prima poziție este ocupată, în mod categoric, de Luis Enrique, antrenorul celor de la PSG. Acesta încasează, pe lună, suma de 923.500 de euro.

Reclamă

Iată ce salarii au antrenorii din Ligue 1:

1. Luis Enrique (PSG) – 923.500 euro

2. Adi Huetter (AS Monaco) – 250.000

3. Patrick Vieira (RC Strasbourg) – 220.000

4. Paulo Fonseca (Lille OSC) – 220.000

5. Julien Stéphan (Rennes) – 180.000

6. Jean-Louis Gasset (Olympique Marseille) – 150.000

7. Franck Haise (Racing Lens) – 150.000

8. Antoine Kombouaré (FC Nantes) – 100.000

9. Pierre Sage (Olympique Lyon) – 80.000

10. Ladislau Boloni (FC Metz) – 70.000

11. Francesco Farioli (OGC Nice) – 70.000

12. Eric Roy (Brest) – 70.000

13. Will Still (Stade Reims) – 70.000

14. Regis Le Bris (FC Lorient) – 60.000

15. Luka Elsner (Le Havre) – 50.000

16. Pascal Gastien (Clermont) – 40.000

17. Michel Der Zakarian (Montpellier) – 30.000

18. Carles Martinez Novell (FC Toulouse) – 20.000

Ladislau Boloni, aşteptat la o echipă din playoff

Ladislau Boloni este aşteptat cu braţele deschise la o echipă din playoff. Laszlo Dioszegi a spus că vorbeşte des cu Boloni şi îl aşteaptă să vină la echipă.

Reclamă 4 / 0/3

Fostul selecţioner al României a spus că nu va veni în calitate de antrenor în România, dar este dispus să vină ca manager. Boloni are contract cu Metz până în 2025, dar situaţia românului nu este una fericită. „Ar însemna extraordinar de mult să vină Laszlo Boloni la Sepsi. Îl aşteptăm cu braţele deschise. Sincer, eu vorbesc cu el din două în două săptămâni, dar în ultimul timp nu am discutat despre aşa ceva pentru că el este antrenorul unei echipe cu care noi nu putem să concurăm.

El mi-a spus foarte clar că nu vrea să vină în România ca antrenor. Noi avem antrenor foarte bun în momentul de faţă, deci nici n-ar fi cazul. Laszlo Boloni poate veni ca manager sau director, vom găsi un post când va veni la noi. Dacă va veni, ar fi benefic pentru tot fotbalul românesc. Pentru noi ar fi o lovitură foarte mare pentru că ştim că e un antrenor foarte bun, un bun profesionist şi avem ce învăţa de la el”, a spus Laszlo Dioszegi la sport.ro.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...