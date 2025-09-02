Jucătorul cedat de Interul lui Cristi Chivu în ultima zi de mercato - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul cedat de Interul lui Cristi Chivu în ultima zi de mercato

Publicat: 2 septembrie 2025, 8:36

Cristi Chivu, la o conferinţă de presă - Profimedia Images

Inter s-a despărţit de Benjamin Pavard (29 de ani) chiar în ultima zi de mercato. Câştigător al World Cup cu Franţa în 2018, fundaşul va evolua în acest sezon pentru Olympique Marseille.

Fundaşul cu 70 de meciuri adunate pentru Inter a fost împrumutat pe Velodrome. OM a păstrat şi o opţiune de cumpărare a jucătorului, în valoare de 15 milioane de euro. Împrumutul e valabil pe un an.

Benjamin Pavard, împrumutat de Inter la Marseille

De la venirea lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor, jucătorul cotat la 25 de milioane de euro nu a prins decât două meciuri (148 de minute), el acuzând şi nişte probleme medicale.

Marseille este al doilea club important la care va juca Pavard, după Lille. Alte două echipe importante la care a evoluat francezul în carieră sunt Bayern Munchen şi VfB Stuttgart.

Integralist cu Torino, Benjamin Pavard a rămas pe banca de rezerve la a doua partidă disputată de Inter în Serie A cu Cristi Chivu pe bancă, 1-2 cu Udinese.

