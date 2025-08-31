Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A
LIVE TEXT

Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 16:20

Comentarii
Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A

Profimedia

1 septembrie este ultima zi de mercato din 2025, în campionatele de top. În ultimele ore ale perioadei, cluburile importante din Europa luptă, pe ultima sută de metri, pentru a-și completa loturile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Perioada de transferuri din această vară a fost una plină de suspans. Florian Writz, Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Tren Alexander-Arnold și Luis Diaz se numără printre starurile care și-au schimbat echipele.

LIVE TEXT | Ultimele ore de mercato din vară

UPDATE 16:06: Manchester United s-a înțeles cu Emiliano Martinez! Discuțiile cu Aston Villa sunt în desfășurare.

UPDATE 15:00: Victor Lindelof, la Aston Villa! Fabrizio Romano a făcut anunțul.

Reclamă
Reclamă

UPDATE 14:00: Jamie Vardy a semnat în Serie A! Atacantul care s-a despărțit de Leicester își va continua cariera la Cremonese!

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Reclamă

Cel mai scump transfer al acestei veri a fost realizat de Liverpool. Echipa lui Arne Slot l-a achiziționat pe Florian Writz, de la Bayer Leverkusen, în schimbul sumei de 125 de milioane de euro.

Un alt transfer important este cel al lui Viktor Gyokeres. Starul care a făcut spectacol la Sporting, în sezonul precedent de Liga Portugal, care a fost LIVE în AntenaPLAY, a semnat cu Arsenal, în schimbul sumei de 65, 8 milioane de euro.

Și Chelsea a fost activă în perioada de transferuri. Londonezii au transferat mai multe staruri, printre care Joao Pedro, Alejandro Garnacho, sau tânăra speranță Estevao.

Newcastle a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. Suma pusă în joc de “coțofene”

Nick Woltemade (23 ani), atacantul german al echipei VfB Stuttgart, a semnat un contract cu Newcastle, care avea nevoie de un atacant, după ce suedezul Alexander Isak a refuzat să mai joace pentru club, forţând transferul la Liverpool, relatează AFP.

Valoarea tranzacţiei este una de 85 de milioane de euro, potrivit lui Fabrizio Romano.

Este vorba de “un transfer record” pentru club, a precizat formaţia din nord-estul Angliei, adversara lui PSG în Liga Campionilor.

“El corespunde perfect profilului pe care noi îl căutam. El este puternic în numeroase domenii, are mari aptitudini tehnice, a dovedit că este o veritabilă ameninţare în unul din cele mai bune campionate europene“, a declarat Eddie Howe, antrenorul “coţofenelor”, potrivit agerpres.ro.

Neamțul venit de la Stuttgart l-a “detronat” pe Aleksander Isak pentru titlul de cel mai scump transfer din istoria lui Newcastle. În 2022, suedezul ajungea în Premier League de la Real Sociedad în schimbul a 70 de milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
16:33
Nicolae Stanciu, anunțat titular în Genoa – Juventus! Rațiu, duel „de foc” cu Barcelona. Programul stranierilor
16:24
LIVE SCOREPremier League, etapa 3: Liverpool – Arsenal, de la 18:30. Manchester City joacă ACUM
16:21
Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj – FCSB. Cum a descris confruntarea din Gruia
15:59
LIVE VIDEOCursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos e ACUM pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Hamilton, OUT
15:56
Cristi Pustai, demis din liga a doua. Anunțul clubului: “Am scris împreună un capitol important”
15:37
Botoşani – Universitatea Craiova, 18:30, LIVE SCORE. Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles 6 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”