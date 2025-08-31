Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A - Antena Sport

1 septembrie este ultima zi de mercato din 2025, în campionatele de top. În ultimele ore ale perioadei, cluburile importante din Europa luptă, pe ultima sută de metri, pentru a-și completa loturile.
Perioada de transferuri din această vară a fost una plină de suspans. Florian Writz, Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Tren Alexander-Arnold și Luis Diaz se numără printre starurile care și-au schimbat echipele.
LIVE TEXT | Ultimele ore de mercato din vară
UPDATE 16:06: Manchester United s-a înțeles cu Emiliano Martinez! Discuțiile cu Aston Villa sunt în desfășurare.
🚨 Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!
As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn’t happen.
Talks well underway now. pic.twitter.com/rB7piyzk4F
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
UPDATE 15:00: Victor Lindelof, la Aston Villa! Fabrizio Romano a făcut anunțul.
🚨🟣🔵 Victor Lindelöf to Aston Villa, here we go! Medical underway right now approved by #AVFC.
The agreement is valid until June 2027 plus option until June 2028, higher proposal compared to Fiorentina/Everton.
Lindelöf said yes and now set for medical. pic.twitter.com/xPTqmz43x7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
UPDATE 14:00: Jamie Vardy a semnat în Serie A! Atacantul care s-a despărțit de Leicester își va continua cariera la Cremonese!
🚨🇮🇹 Jamie Vardy to Cremonese, here we go! Deal in place with Italial club until June 2026 plus option for +1 season if staying in Serie A.
Agreement done right now and Vardy scheduled to travel tonight to Milano in order to start new chapter.#LCFC legend will play in Italy. pic.twitter.com/osAwzDod5H
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025