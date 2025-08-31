Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A - Antena Sport

Cel mai scump transfer al acestei veri a fost realizat de Liverpool. Echipa lui Arne Slot l-a achiziționat pe Florian Writz, de la Bayer Leverkusen, în schimbul sumei de 125 de milioane de euro.

Un alt transfer important este cel al lui Viktor Gyokeres. Starul care a făcut spectacol la Sporting, în sezonul precedent de Liga Portugal, care a fost LIVE în AntenaPLAY, a semnat cu Arsenal, în schimbul sumei de 65, 8 milioane de euro.

Și Chelsea a fost activă în perioada de transferuri. Londonezii au transferat mai multe staruri, printre care Joao Pedro, Alejandro Garnacho, sau tânăra speranță Estevao.

Newcastle a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. Suma pusă în joc de “coțofene”

Nick Woltemade (23 ani), atacantul german al echipei VfB Stuttgart, a semnat un contract cu Newcastle, care avea nevoie de un atacant, după ce suedezul Alexander Isak a refuzat să mai joace pentru club, forţând transferul la Liverpool, relatează AFP.

Valoarea tranzacţiei este una de 85 de milioane de euro, potrivit lui Fabrizio Romano.

Este vorba de “un transfer record” pentru club, a precizat formaţia din nord-estul Angliei, adversara lui PSG în Liga Campionilor.

“El corespunde perfect profilului pe care noi îl căutam. El este puternic în numeroase domenii, are mari aptitudini tehnice, a dovedit că este o veritabilă ameninţare în unul din cele mai bune campionate europene“, a declarat Eddie Howe, antrenorul “coţofenelor”, potrivit agerpres.ro.

Neamțul venit de la Stuttgart l-a “detronat” pe Aleksander Isak pentru titlul de cel mai scump transfer din istoria lui Newcastle. În 2022, suedezul ajungea în Premier League de la Real Sociedad în schimbul a 70 de milioane de euro.