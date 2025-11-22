Ousmane Dembele a revenit la antrenamentele lui PSG. Veste bună pentru francezi înaintea confruntării cu Tottenham - Antena Sport

Închide meniul
Ousmane Dembele a revenit la antrenamentele lui PSG. Veste bună pentru francezi înaintea confruntării cu Tottenham

Publicat: 22 noiembrie 2025, 12:50

Comentarii
Ousmane Dembele, la un antrenament la PSG/ Profimedia

Ousmane Dembele, câştigătorul “Balonului de Aur” în acest an, accidentat pe 5 noiembrie în meciul cu Bayern Munchen, după o primă accidentare la o coapsă, a revenit vineri la antrenamentele echipei PSG. 

Atacantul francez a fost prezent la debutul şedinţei colective de vineri după-amiază, la centrul de antrenament al lui PSG, la fel ca şi fundaşul lateral stânga Nuno Mendes, refăcut după o entorsă la genunchi. 

Cei doi fotbalişti au participat la tradiţionalul exerciţiu de “toro”, dar Ousmane Dembele nu a efectuat la sută la sută exerciţiul. 

El este pe cale să-şi îmbunătăţească forma. Trebuie să fim atenţi şi voi vedea cum se va prezenta la antrenamente. În următoarele săptămâni îl vom vedea pe Ousmane Dembele pe teren”, a comentat antrenorul Luis Enrique în faţa presei. 

Dembele a fost indisponibil mai multe săptămâni după accidentarea la o coapsă suferită pe 5 septembrie cu naţionala Franţei. 

