Ousmane Dembele a revenit la antrenamentele lui PSG. Veste bună pentru francezi înaintea confruntării cu Tottenham - Antena Sport

Ousmane Dembele, la un antrenament la PSG/ Profimedia

Ousmane Dembele, câştigătorul “Balonului de Aur” în acest an, accidentat pe 5 noiembrie în meciul cu Bayern Munchen, după o primă accidentare la o coapsă, a revenit vineri la antrenamentele echipei PSG.

Atacantul francez a fost prezent la debutul şedinţei colective de vineri după-amiază, la centrul de antrenament al lui PSG, la fel ca şi fundaşul lateral stânga Nuno Mendes, refăcut după o entorsă la genunchi.

Ousmane Dembele a revenit la antrenamentele lui PSG

Cei doi fotbalişti au participat la tradiţionalul exerciţiu de “toro”, dar Ousmane Dembele nu a efectuat la sută la sută exerciţiul.

“El este pe cale să-şi îmbunătăţească forma. Trebuie să fim atenţi şi voi vedea cum se va prezenta la antrenamente. În următoarele săptămâni îl vom vedea pe Ousmane Dembele pe teren”, a comentat antrenorul Luis Enrique în faţa presei.

Dembele a fost indisponibil mai multe săptămâni după accidentarea la o coapsă suferită pe 5 septembrie cu naţionala Franţei.