Luis Enrique, decizie total neașteptată după ce a câștigat tot ce era posibil cu PSG - Antena Sport

Ajuns în vara anului 2023 pe banca celor de la Paris Saint Germain, Luis Enrique a câștigat tot ce era posibil alături de Paris Saint Germain. Tehnicianul spaniol mai are contract pe Parc des Princes până în iunie 2027, dar acesta a luat o decizie neașteptată.
Concret, antrenorul a refuzat prelungirea acordului scadent în vara anului 2027 și a transmis conducerii că vrea să încerce o nouă provocare din vară.
Luis Enrique a refuzat prelungirea contractului cu PSG
Luis Enrique a intrat în istoria celor de la Paris Saint Germain, după ce a reușit performanța de a câștiga UEFA Champions League cu gruparea pariziană.
Conducerea campioanei Franței i-ar fi propus acestuia prelungirea contractului scadent în vara anului 2027, iar acesta ar fi transmis că vrea să încerce o nouă provocare.
Chiar dacă oficialii de pe Parc des Princes ar fi spus că este vorba de fake news, presa din Hexagon scrie că Enrique a ales și viitoarea destinație: Premier League.
Luis Enrique termina contrato con el PSG en 2027 y se especula que no renovará contrato.
¿Cuál será el próximo destino del entrenador? 🤔 pic.twitter.com/hytlqJBphN
— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) January 6, 2026
