Luis Enrique, decizie total neașteptată după ce a câștigat tot ce era posibil cu PSG - Antena Sport

Ajuns în vara anului 2023 pe banca celor de la Paris Saint Germain, Luis Enrique a câștigat tot ce era posibil alături de Paris Saint Germain. Tehnicianul spaniol mai are contract pe Parc des Princes până în iunie 2027, dar acesta a luat o decizie neașteptată.

Concret, antrenorul a refuzat prelungirea acordului scadent în vara anului 2027 și a transmis conducerii că vrea să încerce o nouă provocare din vară.

Luis Enrique a refuzat prelungirea contractului cu PSG

Luis Enrique a intrat în istoria celor de la Paris Saint Germain, după ce a reușit performanța de a câștiga UEFA Champions League cu gruparea pariziană.

Conducerea campioanei Franței i-ar fi propus acestuia prelungirea contractului scadent în vara anului 2027, iar acesta ar fi transmis că vrea să încerce o nouă provocare.

Chiar dacă oficialii de pe Parc des Princes ar fi spus că este vorba de fake news, presa din Hexagon scrie că Enrique a ales și viitoarea destinație: Premier League.