"Coşmarul" se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani - Antena Sport

Antrenorul echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat, miercuri, că este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva Paris FC, sâmbătă.
“Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba
„Este posibil să fie reintegrat” în echipă, „mai este un antrenament în care va fi (sarcina de lucru) şi, dacă se simte bine (…) am fi în procesul pe care l-am stabilit şi nu ar fi ilogic să-l vedem” pe lista de jucători, a explicat tehnicianul belgian miercuri.
Recrutat în această vară de Monaco, după doi ani de suspendare, campionul mondial din 2018, în vârstă de 32 de ani, a avut mai multe probleme fizice care i-au întârziat revenirea în competiţie.
Ultima apariţie a lui Paul Pogba pe teren datează din 3 septembrie 2023.
Pogba a fost suspendat pentru patru ani în februarie 2024 după ce a fost depistat pozitiv la DHEA, o substanţă care creşte nivelul de testosteron. Suspendarea a fost redusă la 18 luni după ce a câştigat recursul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.
Clubul italian Juventus a anunţat în noiembrie că a ajuns la un acord cu jucătorul pentru a rezilia contractul, care urma să expire în iunie 2026.
Ce spunea Paul Pogba despre scandalul de dopaj în care a fost implicat
„Fotbalul este prăjitura cu căpşuni care mi-a fost luată din mână, chiar dacă nu făcusem nimic”, a declarat internaţionalul francez în vârstă de 31 de ani.
Jucătorul a invocat întotdeauna contaminarea accidentală prin intermediul unui supliment alimentar prescris de un medic consultat în Statele Unite, iar în acest interviu susţine din nou că a jucat întotdeauna cu integritate.
