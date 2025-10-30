"Coşmarul" se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani - Antena Sport

Antrenorul echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat, miercuri, că este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva Paris FC, sâmbătă.

“Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba

„Este posibil să fie reintegrat” în echipă, „mai este un antrenament în care va fi (sarcina de lucru) şi, dacă se simte bine (…) am fi în procesul pe care l-am stabilit şi nu ar fi ilogic să-l vedem” pe lista de jucători, a explicat tehnicianul belgian miercuri.

Recrutat în această vară de Monaco, după doi ani de suspendare, campionul mondial din 2018, în vârstă de 32 de ani, a avut mai multe probleme fizice care i-au întârziat revenirea în competiţie.

Ultima apariţie a lui Paul Pogba pe teren datează din 3 septembrie 2023.