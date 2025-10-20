Maroc a învins Argentina şi a câştigat Cupa Mondială U20 - Antena Sport

Închide meniul
Maroc a învins Argentina şi a câştigat Cupa Mondială U20

Home | Fotbal | Maroc a învins Argentina şi a câştigat Cupa Mondială U20

Maroc a învins Argentina şi a câştigat Cupa Mondială U20

Publicat: 20 octombrie 2025, 8:56

Maroc a învins Argentina şi a câştigat Cupa Mondială U20

Maroc U20

Echipa Marocului a produs surpriza, duminică, în Chile, câştigând Cupa Mondială la fotbal la categoria 20 de ani, graţie unei victorii cu 2-0 împotriva favoritei Argentina.

Atacantul Yassir Zabiri a marcat cele două goluri ale echipei sale în minutele 12 şi 29, aducând trofeul echipei sale în faţa a aproximativ 43.000 de spectatori, majoritatea susţinând cauza marocanilor, nou-veniţi în această etapă a competiţiei.

Maroc a câştigat Cupa Mondială U20

Succesul lor este sinonim cu al doilea titlu pentru continentul african în Cupa Mondială U20, după victoria Ghanei în 2009.

Marocul pare să continue pe valul succesului înregistrat la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, unde echipa sa naţională a terminat pe locul patru, înainte ca echipa olimpică masculină să câştige medalia de bronz doi ani mai târziu la Jocurile Olimpice de la Paris. În 2030, ţara va co-organiza Cupa Mondială împreună cu Spania şi Portugalia.

Ultima participare a „Leuţilor din Atlas” la această competiţie a avut loc în 2005, când a ocupat locul patru. În ceea ce priveşte Argentina, participantă la 18 din cele 24 de ediţii ale Cupei Mondiale U20 şi cea mai prolifică cu şase coroane, nu a mai câştigat turneul de la ediţia din 2007 din Canada.

„Capul sus, băieţi”, a scris legendarul Lionel Messi pe contul său de Instagram. „Aţi făcut un turneu impresionant şi, chiar dacă toţi ne-am dorit să câştigaţi Cupa, rămânem bucuroşi pentru tot ce ne-aţi oferit şi mândri că v-am văzut apărând culorile ţării cu toată inima.”

Maroc – Argentina 2-0

În Maroc s-au înregistrat scene de bucurie pentru a sărbători această victorie. Regele Marocului, Mohammed VI, a declarat că a urmărit „cu o imensă bucurie şi o profundă mândrie” parcursul „eroic” al echipei.

El a adresat membrilor echipei „felicitări călduroase pentru această nouă realizare mondială, prima de acest gen în istoria fotbalului marocan”, a raportat agenţia oficială marocană MAP.

FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"
În faza grupelor, Zabiri şi coechipierii săi au învins Spania şi Brazilia, calificându-se astfel în faza următoare. Apoi, au învins succesiv Coreea de Sud, Statele Unite şi Franţa, ajungând în finală.

