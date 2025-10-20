Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA - Antena Sport

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o urcare de cinci poziţii, cu 1.294 puncte.

Sorana Cîrstea a urcat şase locuri şi a revenit în Top 50, fiind pe 45, cu 1.243 puncte.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA

Atât Sorana, cât şi Jaqueline au jucat săptămâna trecută în semifinale la turneul de la Osaka.

În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care se menţine pe 99, cu 757 puncte.

Anca Todoni a coborât un loc şi se află pe 119, cu 646 puncte, în timp ce Irina Begu se menţine pe 123, cu 634 puncte.