Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA - Antena Sport

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA

Tenis

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA

Publicat: 20 octombrie 2025, 9:39

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o urcare de cinci poziţii, cu 1.294 puncte.

Sorana Cîrstea a urcat şase locuri şi a revenit în Top 50, fiind pe 45, cu 1.243 puncte.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în Top 50 WTA

Atât Sorana, cât şi Jaqueline au jucat săptămâna trecută în semifinale la turneul de la Osaka.

În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care se menţine pe 99, cu 757 puncte.

Anca Todoni a coborât un loc şi se află pe 119, cu 646 puncte, în timp ce Irina Begu se menţine pe 123, cu 634 puncte.

Aryna Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 10.390 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 8.703 puncte. Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.863 puncte.

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, cu 5.914 puncte şi o altă americancă, Jessica Pegula, cu 5.183 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 54, în coborâre un loc, cu 1.514 puncte.

1 „Îi vom da". Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe" Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 „Rușinos". Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 5 Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea "câinilor", făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu 6 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: "A cedat psihologic"
