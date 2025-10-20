Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren - Antena Sport

Vinicius Junior se lipeşte de momentele controversate, iar încă un episod cu atacantul brazilian al lui Real Madrid a avut loc în victoria de pe terenul lui Getafe, 1-0.

În minutul 76 al meciului, antrenorul gazdelor, Jose Bordalas, l-a trimis pe teren pe Allan Nyom, iar camerunezul a fost eliminat direct doar un minut mai târziu, după ce l-a lovit pe Vini, blocând un eventual contraatac periculos al galacticilor.

Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe

Lucrurile au devenit şi mai tensionate atunci când starul brazilian al lui Xabi Alonso s-a îndreptat spre banca gazdelor şi a avut un mesaj neaşteptat către Bordalas: “Bună schimbarea!”. Episodul a fost povestit chiar de tehnicianul de 61 de ani.

“Ambele cartonaşe roşii au fost nemeritate. La Nyom, Vinicius a exagerat, s-a ţinut mult de faţă, nu a fost de eliminare acolo. Poate un galben. Vini a venit apoi şi m-a ironizat, spunându-mi `bună schimbarea!` I-am spus să îşi vadă de fotbal”, a dezvăluit Bordalas.

Pe lângă Nyom, şi Alex Sancris a fost eliminat, în minutul 84. Între cele două cartonaşe roşii, Kylian Mbappe a marcat singurul gol al meciului. Atacantul de 26 de ani cotat la 180 de milioane de euro a ajuns deja la 16 goluri înscrise în acest sezon.