Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren

Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren

Publicat: 20 octombrie 2025, 9:31

Comentarii
Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren

Vinicius Junior, la finalul meciului Getafe - Real Madrid 0-1 - Profimedia Images

Vinicius Junior se lipeşte de momentele controversate, iar încă un episod cu atacantul brazilian al lui Real Madrid a avut loc în victoria de pe terenul lui Getafe, 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 76 al meciului, antrenorul gazdelor, Jose Bordalas, l-a trimis pe teren pe Allan Nyom, iar camerunezul a fost eliminat direct doar un minut mai târziu, după ce l-a lovit pe Vini, blocând un eventual contraatac periculos al galacticilor.

Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe

Lucrurile au devenit şi mai tensionate atunci când starul brazilian al lui Xabi Alonso s-a îndreptat spre banca gazdelor şi a avut un mesaj neaşteptat către Bordalas: “Bună schimbarea!”. Episodul a fost povestit chiar de tehnicianul de 61 de ani.

“Ambele cartonaşe roşii au fost nemeritate. La Nyom, Vinicius a exagerat, s-a ţinut mult de faţă, nu a fost de eliminare acolo. Poate un galben. Vini a venit apoi şi m-a ironizat, spunându-mi `bună schimbarea!` I-am spus să îşi vadă de fotbal”, a dezvăluit Bordalas.

Pe lângă Nyom, şi Alex Sancris a fost eliminat, în minutul 84. Între cele două cartonaşe roşii, Kylian Mbappe a marcat singurul gol al meciului. Atacantul de 26 de ani cotat la 180 de milioane de euro a ajuns deja la 16 goluri înscrise în acest sezon.

Reclamă
Reclamă

În urma reuşitei, Real e pe primul loc în La Liga, cu 24 de puncte, la două distanţă de rivala Barcelona.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Observator
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
12:25
Red Bull, amendă de 50.000 de euro
12:11
Andrei Nicolescu, momentul adevărului după Rapid: “Noaptea a fost destul de grea!” Ce obiectiv are acum echipa
12:09
EXCLUSIVVictor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor
11:37
EXCLUSIVNeluţu Varga, despre numirea lui Mureşan. Schimbă şi antrenorul? Săgeţi şi către jucători: “Trebuie să stai să-i mângâi”
10:58
Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu”
10:26
Iuliu Mureşan a revenit la CFR Cluj: “Ne-am pus de acord imediat”
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 5 Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea “câinilor”, făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu 6 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus