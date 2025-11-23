„Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard - Antena Sport

Închide meniul
„Nu pot să accept să fiu marionetă". Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard

Home | Fotbal | „Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard

„Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard

Publicat: 23 noiembrie 2025, 16:28

Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard

Mircea Rednic, în timpul unui meci - Profimedia

Mircea Rednic a oferit declarații ferme după ce a fost demis de la Standard Liege, după doar cinci meciuri. Antrenorul român ajuns la vârsta de 63 de ani a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la echipă. 

Concret, Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege la finalul lunii august. El a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv, Marc Wilmots, care a venit la echipă în mai 2025 și care în trecut a fost selecționer al Belgiei. 

Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard 

Mircea Rednic a transmis că nu a acceptat, în întreaga lui carieră de antrenor, ca un oficial al echipei să se implice în alcătuirea primului 11. 

„Sunt bine, dar un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat la Standard, dar asta este viața. Nu am ce să le reproșez celor de acolo din punct de vedere sportiv. S-a și văzut că rezultatele nu au fost cu nimic mai bune după plecarea mea. Din contră, au făcut 10 puncte din 27, iar eu am făcut 7 din 15. Dintre care, unul a fost cu campioana Belgiei, care acum este la 21 de puncte diferență. Când am plecat, Standard era la 6 puncte de primul loc. 

A fost o ambiție a unuia (n.r. Marc Wilmots) care a vrut să-mi demonstreze mie că el este șeful, dar eu nu pot să accept asta la 63 de ani. Nu am acceptat asta niciodată, să fiu marionetă și să-mi facă cineva echipa! Ok, accept să discutăm, înțeleg că el a făcut transferurile și a cheltuit vreo 10 milioane de euro.. Patronul îi reproșa că nu vedea calitatea pe care el ne-a zis-o tuturor. 

M-a deranjat ceea ce s-a spus despre mine, cu toate că el și fiul său au participat la toate antrenamentele mele, inclusiv în pregătire. Niciodată nu a zis nimic, cu toate că a fost selecționer o perioadă. 

A fost o răutate din partea lui, mai ales că noi am jucam împreună. El a vrut să dirijeze totul, a schimbat totul în club, inclusiv la academie. Vrea să fie înconjurat numai de cunoștințele sale. Dacă era patron, care aducea banii, mai ziceai, dar așa…Nu mi-a căzut bine. Din momentul în care am spus că eu fac echipa, eu fac programul, a doua zi am fost demis. Voia să conducă totul. La început a fost alături de mine și mi-a spus că mă susține”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro. 

