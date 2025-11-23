„Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard - Antena Sport

Mircea Rednic a oferit declarații ferme după ce a fost demis de la Standard Liege, după doar cinci meciuri. Antrenorul român ajuns la vârsta de 63 de ani a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege la finalul lunii august. El a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv, Marc Wilmots, care a venit la echipă în mai 2025 și care în trecut a fost selecționer al Belgiei.

Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard

Mircea Rednic a transmis că nu a acceptat, în întreaga lui carieră de antrenor, ca un oficial al echipei să se implice în alcătuirea primului 11.

„Sunt bine, dar un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat la Standard, dar asta este viața. Nu am ce să le reproșez celor de acolo din punct de vedere sportiv. S-a și văzut că rezultatele nu au fost cu nimic mai bune după plecarea mea. Din contră, au făcut 10 puncte din 27, iar eu am făcut 7 din 15. Dintre care, unul a fost cu campioana Belgiei, care acum este la 21 de puncte diferență. Când am plecat, Standard era la 6 puncte de primul loc.

A fost o ambiție a unuia (n.r. Marc Wilmots) care a vrut să-mi demonstreze mie că el este șeful, dar eu nu pot să accept asta la 63 de ani. Nu am acceptat asta niciodată, să fiu marionetă și să-mi facă cineva echipa! Ok, accept să discutăm, înțeleg că el a făcut transferurile și a cheltuit vreo 10 milioane de euro.. Patronul îi reproșa că nu vedea calitatea pe care el ne-a zis-o tuturor.