Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială? Ziua în care România își află adversarele - Antena Sport

România este sigură că nu se va mai putea califica direct la Cupa Mondială din 2026, după ce Austria a învins-o la Limassol cu Cipru cu 2-0. După ce “tricolorii” au pierdut orice șansă matematică de a merge la turneul final prin intermediul preliminariilor, toată atenția lor se îndreaptă către baraj, urmând să își afle curând adversarele la tragerea la sorți.

Naționala antrenată de Mircea Lucescu spera ca Cipru să o încurce pe Austria, pentru a mai putea spera la o calificare directă la World Cup 2026. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar acum “tricolorii” pot obține locul pentru competiția din America de Nord doar prin intermediul barajului.

Ziua și ora tragerii la sorți a barajului pentru Cupa Mondială

Pe data de 20 noiembrie, joia viitoare, de la ora 14:00, va avea loc tragerea la sorți pentru play-off-ul în care va fi angrenată România. Evenimentul va avea loc în Elveția, la Zurich.

România va urma să joace semifinala barajului pentru World Cup pe 26 martie 2026, iar în cazul calificării în finală, duelul decisiv se va disputa pe data de 31 martie. La momentul actual, “tricolorii” încă nu cunosc urna în care se vor afla la tragerea la sorți pentru baraj.

🚨 5/16 nations secured UEFA Play-offs:

🇨🇿 Czechia

🇦🇱 Albania

🇸🇪 Sweden

🇷🇴 Romania

🍀 Northern Ireland (✅ Pot 4)

✅ 🇮🇹 🇹🇷 🇵🇱 🇲🇰 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 will 100% enter it!

💥 SF: Pot 1 vs Pot 4, Pot 2 vs Pot 3

🏟️ Pot 1, Pot 2 host the Semifinals!

🔮 Draw will determine Finals Hosts! pic.twitter.com/8LMqrmCT4C

— Football Rankings (@FootRankings) November 15, 2025