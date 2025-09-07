Ce au scris austriecii despre penalty-ul controversat care le-a adus victoria cu Cipru: "VAR-ul a sărit în ajutor" - Antena Sport

Austria a câştigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Cipru, graţie unui gol marcat de Marcel Sabitzer din lovitură de la 11 metri, într-un meci din grupa H a preliminariilor World Cup 2026.

Echipa lui Ralf Rangnick nu a avut deloc o misiune uşoară, iar cele trei puncte au venit în urma unui penalty controversat, contestat de ciprioţi. Presa din Austria a recunoscut că această victorie a venit în urma unui penalty norocos.

Austriecii, despre penalty-ul primit cu Cipru: “Norocos”

În debutul reprizei a doua, în urma unui duel între Christoph Baumgartner şi Christos Sielis, jucătorul celor de la Leipzig a fost călcat în careu.

Arbitrul danez al meciului Jakob Kehlet, a avut nevoie de a revedea faza la monitorul VAR. În cele din urmă, el a dictat lovitură de la 11 metri, în ciuda protestelor ciprioţilor, iar fostul jucător de la Manchester United a marcat ceea ce avea să fie golul victoriei pentru Austria.

Presa din Austria a recunoscut că echipa lor naţională a obţinut victoria în urma unui penalty norocos: