Ce au scris austriecii despre penalty-ul controversat care le-a adus victoria cu Cipru: "VAR-ul a sărit în ajutor" - Antena Sport

Ce au scris austriecii despre penalty-ul controversat care le-a adus victoria cu Cipru: “VAR-ul a sărit în ajutor”

Publicat: 7 septembrie 2025, 8:42

Marcel Sabitzer / Profimedia

Austria a câştigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Cipru, graţie unui gol marcat de Marcel Sabitzer din lovitură de la 11 metri, într-un meci din grupa H a preliminariilor World Cup 2026.

Echipa lui Ralf Rangnick nu a avut deloc o misiune uşoară, iar cele trei puncte au venit în urma unui penalty controversat, contestat de ciprioţi. Presa din Austria a recunoscut că această victorie a venit în urma unui penalty norocos.

Austriecii, despre penalty-ul primit cu Cipru: “Norocos”

În debutul reprizei a doua, în urma unui duel între Christoph Baumgartner şi Christos Sielis, jucătorul celor de la Leipzig a fost călcat în careu.

Arbitrul danez al meciului Jakob Kehlet, a avut nevoie de a revedea faza la monitorul VAR. În cele din urmă, el a dictat lovitură de la 11 metri, în ciuda protestelor ciprioţilor, iar fostul jucător de la Manchester United a marcat ceea ce avea să fie golul victoriei pentru Austria.

Presa din Austria a recunoscut că echipa lor naţională a obţinut victoria în urma unui penalty norocos:

“Într-un duel dintre numărul 22 din clasamentul FIFA şi numărul 128, austriecii au avut norocul de partea lor. În primul rând, pentru că Baumgartner a obţinut un penalty norocos, transformat de Marcel Sabitzer.

[…] În al doilea rând, ciprioţii au avut ghinion atunci când Pittas a lovit bara în minutul 23. Ei au mai ratat câteva ocazii bune după pauză. Rezerva Michael Gregoritsch a fost nevoit chiar să respingă de pe linia porţii”, au scris cei de la sport.orf.at.

Şi Sky Sports Austria a catalogat drept norocos penalty-ul obţinut de echipa lui Rangnick şi a titrat: “VAR-ul a sărit în ajutor”.

Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în ArgeșCeartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Pentru Austria urmează meciul de marţi seară, din Bosnia, echipa de pe primul loc din grupa României, cu 12 puncte din 12 posibile. Acesta va fi primul meci dintre cele două echipe neînvinse din Grupa H. Tot sâmbătă, Bosnia a câştigat cu 6-0 în San Marino.

Clasamentul Grupei H

  • 1. Bosnia – 4 meciuri – 12 puncte
  • 2. Austria – 3 meciuri – 9 puncte
  • 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
  • 4. Cipru – 4 meciuri – 3 puncte
  • 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
