România, "cerută" la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: "Exact ca Italia, trebuie să fie acolo" - Antena Sport

România va avea de disputat un baraj pentru a ajunge la Cupa Mondială, “tricolorii” fiind nevoiți să treacă de Turcia și de învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo pentru a accede la turneul final. Cu câteva luni înainte de semifinala play-off-ului, italianul Christian Panucci și-a exprimat dorința de a o vedea pe naționala lui Mircea Lucescu înapoi la World Cup după o absență de 28 de ani.

Fostul fundaș italian, prezent în România cu ocazia meciului demonstrativ al cărui protagonist este Ronaldinho, a acordat un interviu pentru Antena Sport de pe marginea gazonului din Iași. Unul dintre subiectele abordate de dublul câștigător de UCL (cu AC Milan în 1994 și Real Madrid în 1998) a fost cel legat de posibila revenire a naționalei noastre la o Cupă Mondială.

Christian Panucci le vrea pe România și Italia

Întrebat de reporter dacă o vede pe echipa lui Lucescu la turneul final din America de Nord, Panucci a pus accentul pe istoria naționalei noastre, care a ajuns de două ori în optimi și o dată în sferturile Campionatului Mondial. Fostul fundaș dreapta nu a putut să își termine declarația fără să facă referire și la naționala lui, Italia, care este și ea angrenată în barajul european. Trupa lui Gattuso va trebui să treacă în semifinale de Irlanda de Nord, după care de Țara Galilor sau de Bosnia într-o eventuală finală.

“Sper ca România să se întoarcă la Cupa Mondială, pentru că istoric, tradiția spune că în România e o școală foarte bună. Exact ca Italia, trebuie să fie la Cupa Mondială. La mulți ani, România“, a spus Panucci.

Duelul României cu Turcia din deplasare de la baraj va avea loc pe 26 martie, locația exactă fiind momentan necunoscută.