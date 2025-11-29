Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România, "cerută" la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: "Exact ca Italia, trebuie să fie acolo" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | România, “cerută” la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: “Exact ca Italia, trebuie să fie acolo”
EXCLUSIV

România, “cerută” la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: “Exact ca Italia, trebuie să fie acolo”

Andrei Nicolae Publicat: 29 noiembrie 2025, 18:23

Comentarii
România, cerută la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: Exact ca Italia, trebuie să fie acolo

Jucătorii României, după un gol marcat / Sport Pictures

România va avea de disputat un baraj pentru a ajunge la Cupa Mondială, “tricolorii” fiind nevoiți să treacă de Turcia și de învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo pentru a accede la turneul final. Cu câteva luni înainte de semifinala play-off-ului, italianul Christian Panucci și-a exprimat dorința de a o vedea pe naționala lui Mircea Lucescu înapoi la World Cup după o absență de 28 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul fundaș italian, prezent în România cu ocazia meciului demonstrativ al cărui protagonist este Ronaldinho, a acordat un interviu pentru Antena Sport de pe marginea gazonului din Iași. Unul dintre subiectele abordate de dublul câștigător de UCL (cu AC Milan în 1994 și Real Madrid în 1998) a fost cel legat de posibila revenire a naționalei noastre la o Cupă Mondială.

Christian Panucci le vrea pe România și Italia

Întrebat de reporter dacă o vede pe echipa lui Lucescu la turneul final din America de Nord, Panucci a pus accentul pe istoria naționalei noastre, care a ajuns de două ori în optimi și o dată în sferturile Campionatului Mondial. Fostul fundaș dreapta nu a putut să își termine declarația fără să facă referire și la naționala lui, Italia, care este și ea angrenată în barajul european. Trupa lui Gattuso va trebui să treacă în semifinale de Irlanda de Nord, după care de Țara Galilor sau de Bosnia într-o eventuală finală.

Sper ca România să se întoarcă la Cupa Mondială, pentru că istoric, tradiția spune că în România e o școală foarte bună. Exact ca Italia, trebuie să fie la Cupa Mondială. La mulți ani, România“, a spus Panucci.

Duelul României cu Turcia din deplasare de la baraj va avea loc pe 26 martie, locația exactă fiind momentan necunoscută.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Observator
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto
Fanatik.ro
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto
21:22
Lando Norris: “Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic”
21:07
VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
21:04
Startul de la Dinamo – Oțelul, întârziat 10 minute. Motivul problemelor
20:45
Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate”
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Carnavalul de la Iași
20:30
LIVE TEXTDinamo – Oţelul 0-0. De ce nu merge sistemul VAR la acest meci
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând