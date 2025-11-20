Reacția turcilor după ce au aflat că vor întâlni România la barajul de Cupa Mondială. "Tricolorul" remarcat - Antena Sport

România a aflat că o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, iar reacția presei din “țara semilunii” nu a întârziat să apară. Jurnaliștii din țara aflată pe două continente au făcut o scurtă descriere a pacursului naționalei lui Mircea Lucescu, au comis o gafă în articolul redactat și au remarcat un fotbalist din lotul “tricolorilor”.

Turcia – România este semifinala barajului în care vor fi angrenați jucătorii lui Mircea Lucescu în drumul spre Cupa Mondială. În cazul în care vor trece de băieții lui Vincenzo Montella, atunci “tricolorii” vor înfrunta în deplasare Kosovo sau Slovacia.

Dennis Man, remarcatul presei din Turcia

După ce tragerea la sorți s-a încheiat, o publicație din Turcia a venit cu o reacție. În prezentarea echipei României, jurnaliștii au comis o eroare și au punctat că țara noastră a ajuns de două ori în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în condițiile în care țara noastră a ajuns o singură dată în acea fază a competiției, în 1994.

În ceea ce privește anumiți jucători din lotul lui Lucescu, turcii au înșirat fotbaliștii care evoluează în campionatul din “țara semilunii” și l-au remarcat pe Dennis Man drept un fotbalist care poate crea pericol.

“România a fost în Grupa H din preliminarii și a avut 4 victorii, 3 eșecuri și o remiză în 8 meciuri. Elevii lui Mircea Lucescu au terminat grupa cu 13 puncte, în spatele Austriei și Bosniei, pe locul 3.