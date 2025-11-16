Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria - Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei - Antena Sport

Închide meniul
Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei

Publicat: 16 noiembrie 2025, 17:59

Jucătorii Ungariei şi Emeric Ienei / Capturi Prima Sport

Emeric Ienei a fost omagiat chiar înaintea meciului dintre Ungaria şi Irlanda, din preliminariile Wolrd Cup 2026. Fostul mare antrenor al Stelei, alături de care formaţia roş-albastră a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a murit pe 5 noiembrie, la 88 de ani.

Fostul selecţioner al României a pregătit şi naţionala ţării vecine. Ienei a stat pe banca Ungariei între 1992 şi 1993, timp de 14 meciuri. De asemenea, el a mai antrenat şi formaţia de primă ligă din Ungaria, Fehervar, în 1994.

Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda

Înaintea partidei din preliminariile World Cup 2026, jucătorii celor două echipe s-au strâns la mijlocul terenului. În momentul în care crainicul stadionul vorbea despre toate performanţele fostului antrenor al Stelei, întreg publicul de la Budapesta a respectat momentul, făcând linişte.

Ulterior, după ce crainicul a încheiat, cei peste 60.000 de spectatori prezenţi pe Puskas Arena, alături de jucătorii celor două echipe, au aplaudat timp de câteva secunde, în timp ce portretul lui Emeric Ienei era afişat pe ecranele stadionului din Budapesta.

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad. Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor. A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician este câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu. El a fost înmormântat la Oradea, cu onoruri militare.

