Eroare uriașă de arbitraj în preliminariile pentru Cupa Mondială. O națională, privată de calificare - Antena Sport

Preliminariile pentru World Cup din Africa au ieșit în evidență recent în mod negativ prin prisma unei erori imense de arbitraj. La partida Libia – Capul Verde, încheiată cu scorul de 3-3, oaspeții au marcat un gol perfect regulamentar la ultima fază, însă a fost anulat pe motiv de un presupus offside care s-a dovedit a fi inexistent.
Dacă naționala insulară ar fi câștigat meciul, atunci și-ar fi asigurat încă de acum calificarea pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Capul Verde păstrează însă șansele cele mai mari pentru “biletul” către Cupa Mondială, ținând cont că în ultima etapă va da peste cel mai slab clasată echipă din grupă.
Gafă uriașă de arbitraj în Africa în preliminariile World Cup 2026
Încă de dinainte de faza controversată, desfășurarea meciului dintre Libia și Capul Verde a fost una halucinantă. Liderul Grupei D din calificările Africii la Cupa Mondială s-a văzut condus încă din primul minut după un autogol.
Până la pauză, scorul era 2-1 pentru Libia, care și-a majorat avantajul în partea doua. Capul Verde a sunat adunarea după o greșeală incredibilă a portarului advers, care a scăpat o minge ușoară printre picioare. Cu aproape 10 minute înaine de final, insularii au restabilit egalitatea și mai aveau nevoie de un gol pentru a-și asigura calificarea la Mondial.
GOL DO CAPE VERDE
🇱🇾 Líbia 3×2 Cape Verde 🇨🇻
⚽ Sidny Lopes Cabral
🏆 Eliminatórias CAF | Grupo D – Rodada 9
📺 @lequipe pic.twitter.com/SUxaOO6UIS
— Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 8, 2025
A urmat momentul incredibil în care un jucător a scăpat pe contraatac dintr-o pasă a colegului său, însă tușierul de pe partea sa a semnalizat un offside. Fotbalistul din Capul Verde a continuat faza și a marcat, însă decizia nu a putut fi întoarsă, ținând cont că sistemul VAR nu funcționează la toate partidele din calificările din Africa.
📢LOCURA EN EL LIBIA 🇱🇾 VS CABO VERDE🇨🇻‼️
👉3-3 en el que libia pese a llegar a ganar por 3-1 no supieron cerrarlo y Cabo verde🇨🇻acabó Empatando
👉Cabo Verde🇨🇻 tuvo 2 ocasiones claras que pudieron acabar en gol en los últimos Minutos y un “fuera de juego”pic.twitter.com/89LsLNCiAW
— BILLETE AL MUNDIAL (@BilleteAl25376) October 8, 2025
Cu toate acestea, Capul Verde păstrează șanse imense să se califice la Mondial în ultima etapă, dacă nu a reușit în penultima. Echipa mai are meci cu Eswatini, ultima clasată, care are doar trei puncte în nouă meciuri.
La două puncte distanță de Capul Verde, singura națională care îi poate lua locul de la Mondiale este Camerun, aflată la două puncte distanță. Astfel, o victorie cu Eswatini le asigură “biletul” către turneul final de anul viitor.
