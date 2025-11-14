Finlanda - Malta 0-0. De la 21:45 joacă Germania și Olanda. Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026 - Antena Sport

O nouă zi plină în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Nu mai puțin de șase meciuri se vor disputa vineri seară, iar jocul care deschide ziua este cel dintre Finlanda și Malta.
Partida aceasta, plus celelalte cinci jocuri, sunt transmise în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș este duelul dintre Polonia și Olanda.
Finlanda – Malta 0-0
Min. 1: A început partida!
- Finlanda: Sinisalo – Lahteenmaki, Koski, Tenho – Mahuta, Kairinen, Markhiev, Antman – Walta – Kallman, Pohjanpalo. Selecționer: Jacob Friis
- Malta: Bonello – Muscat, Shaw, Pepe, Corbalan – Guillaumier, Satariano – J. Mbong, P. Mbong, Chouaref – Cardona. Selecționer: Emilio De Leo
Programul zilei de vineri în preliminariile CM 2026
- 19:00 Finlanda – Malta
- 21:45 Croația – Insulele Feroe
- 21:45 Gibraltar – Muntenegru
- 21:45 Luxemburg – Germania
- 21:45 Polonia – Olanda
- 21:45 Slovacia – Irlanda de Nord
Germania joacă la victorie
Naționala antrenată de Julian Nagelsmann nu este nici acum sigură de prezența la Campionatul Mondial de anul viitor, iar o victorie în Luxemburg ar fi un pas aproape decisiv pentru prezența la turneul final din 2026.
Tot în această seară, Olanda este la un succes de o nouă calificare la o ediție de turneul final mondial, având până acum un parcurs de excepție în faza preliminariilor.
- Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce a primit roșu pentru un gest golănesc în meciul cu Irlanda
- Ioan Ovidiu Sabău, „radiografie” a echipei naționale, înaintea meciului crucial din Bosnia: „Ar fi vitală o calificare”
- Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: “A jucat foarte bine cu Austria”
- Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al “tricolorilor” cu Bosnia
- Ce jucător e “arma secretă” a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România: “Nu se va atinge de el”