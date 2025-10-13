Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, luni, după ce a învins-o pe japoneza Moyuka Uchijima cu 2-6, 6-4, 6-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a avut nevoie de aproape două ore de joc pentru a obţine victoria (1 h 54 min).

Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka

Românca o mai învinsese pe Uchijima (24 ani, 81 WTA), anul acesta, în primul tur la Cleveland, cu 6-4, 6-1, în drumul său către titlu.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund contra învingătoarei dintre Linda Noskova (Cehia), a doua favorită, şi Katie Boulter (Marea Britanie).

Tot luni, Gabriela Ruse (27 ani, 99 WTA) a fost învinsă de franţuzoaica de origine rusă Varvara Gracheva (25 ani, 83 WTA) cu 7-6 (7/2), 6-2, după o oră şi 34 de minute, în ultimul tur al calificărilor.