Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, luni, după ce a învins-o pe japoneza Moyuka Uchijima cu 2-6, 6-4, 6-2.
Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a avut nevoie de aproape două ore de joc pentru a obţine victoria (1 h 54 min).
Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka
Românca o mai învinsese pe Uchijima (24 ani, 81 WTA), anul acesta, în primul tur la Cleveland, cu 6-4, 6-1, în drumul său către titlu.
Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund contra învingătoarei dintre Linda Noskova (Cehia), a doua favorită, şi Katie Boulter (Marea Britanie).
Tot luni, Gabriela Ruse (27 ani, 99 WTA) a fost învinsă de franţuzoaica de origine rusă Varvara Gracheva (25 ani, 83 WTA) cu 7-6 (7/2), 6-2, după o oră şi 34 de minute, în ultimul tur al calificărilor.
Ruse, care duminică o învinsese pe cehoaica Dominika Salkova cu 6-7 (3/7), 6-0, 6-1, rămâne astfel cu 2.200 de dolari şi 12 puncte WTA.
Jaqueline Cristian se află pe tabloul principal de simplu şi va juca în primul tur contra unei adversare venite din calificări.
La dublu, Cristian face pereche cu Olga Danilovic (Serbia), iar Gabriela Ruse cu americanca Ashlyn Krueger.
