„Toți se întrebau asta”. Mihai Stoica, analiză fermă după succesul României cu Austria. Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Mihai Stoica a analizat duelul dintre România și Austria, încheiat cu scorul de 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Oficialul de la FCSB l-a lăudat pe Mircea Lucescu pentru deciziile luate în duelul „de foc” cu austriecii.
Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a transmis că victoria României este pe deplin meritată, ținând cont de ocaziile mari ratate de „tricolori” pe parcursul partidei. Virgil Ghiță a marcat golul victoriei la ultim fază, din centrarea excelentă a lui Ianis Hagi.
Mihai Stoica, analiză fermă după România – Austria 1-0
Mihai Stoica a subliniat și faptul că Mircea Lucescu a luat decizii excelente în duelul „de foc” cu Austria, lăudând și schimbările efectuate de selecționer.
„Unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am văzut. Austria, foarte, foarte slabă, dar un adversar joacă slab şi când îi pui probleme. O victorie meritată, chiar dacă a venit la ultima fază.
Am avut ocazii mari. Am avut bară, foarfeca lui Mihăilă, ocazia lui Raţiu. Am fost net superiori. E victoria lui Mircea Lucescu pentru că probabil că toţi cei care urmăreau meciul se întrebau de ce nu face schimbări.
Toată lumea se gândea că aduce sânge proaspăt. De regulă se schimbă jucătorii de atac. A avut o inspiraţie teribilă ca i-a ţinut în teren exact pe cei care au contribuit la gol.
Meciul ăsta nu e doar victoria, este o evoluţie bună. Am fost superiori Austriei, din primul minut până în ultimul minut. O victorie meritată. Acesta e câştigul în plan mental, când te simţi superior unui adversar care teoretic îţi e mult în faţă. Ăsta e un câştig mare.
Acum să vedem în Bosnia. Putem şi acolo. Ăla (n.r. în tur) a fost un meci pe care l-am pierdut total nemeritat. Am fost superiori şi în meciul ăla”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Rezumat România – Austria 1-0
