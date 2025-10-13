„Toți se întrebau asta”. Mihai Stoica, analiză fermă după succesul României cu Austria. Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Mihai Stoica a analizat duelul dintre România și Austria, încheiat cu scorul de 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Oficialul de la FCSB l-a lăudat pe Mircea Lucescu pentru deciziile luate în duelul „de foc” cu austriecii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a transmis că victoria României este pe deplin meritată, ținând cont de ocaziile mari ratate de „tricolori” pe parcursul partidei. Virgil Ghiță a marcat golul victoriei la ultim fază, din centrarea excelentă a lui Ianis Hagi.

Mihai Stoica, analiză fermă după România – Austria 1-0

Mihai Stoica a subliniat și faptul că Mircea Lucescu a luat decizii excelente în duelul „de foc” cu Austria, lăudând și schimbările efectuate de selecționer.

„Unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am văzut. Austria, foarte, foarte slabă, dar un adversar joacă slab şi când îi pui probleme. O victorie meritată, chiar dacă a venit la ultima fază.

Am avut ocazii mari. Am avut bară, foarfeca lui Mihăilă, ocazia lui Raţiu. Am fost net superiori. E victoria lui Mircea Lucescu pentru că probabil că toţi cei care urmăreau meciul se întrebau de ce nu face schimbări.