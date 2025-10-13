Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: "Nu era în joc" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a lăudat pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru echipa alcătuită în meciul cu Austria. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Chiar dacă Valentin Mihăilă a avut o foarfecă spectaculoasă în prima repriză şi mai apoi, în minutul 60, o bară cu un şut excelent, Gigi Becali l-a criticat pe fotbalistul lui Rizespor.

Gigi Becali l-a criticat pe Valentin Mihăilă

“Mihăilă nu prea era în joc”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Chiar dacă lui Gigi Becali Valentin Mihăilă nu i s-a părut într-o dispoziţie bună de gol, patronul FCSB-ului a catalogat echipa alcătuită de Mircea Lucescu drept una “ideală”.

“Asta era echipa ideală dacă am câştigat meciul. Ăsta e meciul câştigat de el. Fii atent ce inspiraţie a avut el. Una a făcut-o Dumnezeu, că s-a accidentat Popescu şi a intrat Ghiţă. Louis Munteanu a scos faultul şi Ianis, care trebuia să iasă şi el, că era obosit, a alergat mult, a rămas în teren. Şi Man a alergat mult.