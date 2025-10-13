Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: "Nu era în joc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”

Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”

Publicat: 13 octombrie 2025, 12:16

Comentarii
Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: Nu era în joc

Jucătorii naţionalei, înaintea startului meciului cu Austria / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) l-a lăudat pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru echipa alcătuită în meciul cu Austria. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă Valentin Mihăilă a avut o foarfecă spectaculoasă în prima repriză şi mai apoi, în minutul 60, o bară cu un şut excelent, Gigi Becali l-a criticat pe fotbalistul lui Rizespor.

Gigi Becali l-a criticat pe Valentin Mihăilă

“Mihăilă nu prea era în joc”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Chiar dacă lui Gigi Becali Valentin Mihăilă nu i s-a părut într-o dispoziţie bună de gol, patronul FCSB-ului a catalogat echipa alcătuită de Mircea Lucescu drept una “ideală”.

“Asta era echipa ideală dacă am câştigat meciul. Ăsta e meciul câştigat de el. Fii atent ce inspiraţie a avut el. Una a făcut-o Dumnezeu, că s-a accidentat Popescu şi a intrat Ghiţă. Louis Munteanu a scos faultul şi Ianis, care trebuia să iasă şi el, că era obosit, a alergat mult, a rămas în teren. Şi Man a alergat mult.

Reclamă
Reclamă

Ştii ce îmi spune mie golul ăla de aseară, că ne vom califica. Norocul şi al meu, că iau milioanele”, a mai declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

Valentin Mihăilă a venit la naţională după golul de senzaţie, marcat de la mijlocul terenului, din meciul Antalyaspor – Rizespor 2-5. A fost prima reuşită a jucătorului naţionalei în tricoul lui Rizespor.

Cotat la 3 milioane de euro de către transfermarkt.com, Valentin Mihăilă a fost achiziţionat de Rizespor cu numai 2 milioane de euro. Mihăilă a fost atras de turci cu un salariu de 1.2 milioane de euro pe sezon, de peste două ori mai mult faţă de cât câştiga la Parma.

Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Reclamă

Parma a rămas cu o gaură considerabilă în urma transferului lui Mihăilă, jucător pe care l-a achiziţionat cu 9.1 milioane de euro şi l-a vândut cu numai 2 milioane.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Observator
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute
Fanatik.ro
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute
12:50
Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: “Nu mai am încredere în el”
12:46
Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00)
12:15
Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka
12:05
VideoRobert Niţă, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1 
11:56
Zi liberă și bilete la cofetărie! Țara cât un sfert de București s-a oprit în ziua meciului care o duce la Cupa Mondială 
11:51
VIDEOWashington Capitals – New York Rangers 1-0. Lindgren, eroul meciului, cu 35 de parade
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua