„Știți cine făcea așa? Mourinho”. Detaliul remarcat de Gică Popescu la Mircea Lucescu după România - Austria 1-0 - Antena Sport

Gică Popescu a tras concluziile după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat golul victoriei la ultima fază a meciului care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Prezent în studioul Antenei 1, Gică Popescu l-a lăudat pe Mircea Lucescu după victoria uriașă a naționalei. „Baciu” a remarcat un detaliu important la selecționer.

Detaliul remarcat de Gică Popescu la Mircea Lucescu după România – Austria 1-0

Concret, Gică Popescu a subliniat faptul că înaintea meciului cu Austria, Mircea Lucescu a vrut să ia toată presiunea asupra sa, pentru ca jucătorii să pregătească liniștiți meciul. Fostul internațional l-a comparat pe selecționer cu Jose Mourinho, care de asemenea are ca obicei acest lucru, în pregătirea unor partide „de foc”.

„Au crezut până în final, dovadă este apariția lui Ghiță la ultima fază. Mircea Lucescu are o experiență enormă, a trăit multe astfel de meciuri, de finale decisive. Spuneam înainte de joc că nu trebuie să avem griji că nu știe să pregătească astfel de meciuri. Probabil ce a făcut înainte de meci a fost o strategie a dânsului, a vrut să ia presiunea asupra dânsului. Vedem cum de câteva zile toată presa vorbește numai de Mircea Lucescu, nu despre jucători.

Știți cine făcea așa? Mourinho! Îmi aduc aminte de celebrul meci când a fost la Real Madrid și a ieșit înaintea unui meci cu Barcelona la mijlocul terenului, pentru ca tribunele să-l fluiere pe el și să lase jucătorii în pace. Sunt antrenori care fac aceste chestiuni bine gândite”, a declarat Gică Popescu, la Antena 1.