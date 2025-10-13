„Știți cine făcea așa? Mourinho”. Detaliul remarcat de Gică Popescu la Mircea Lucescu după România - Austria 1-0 - Antena Sport

Gică Popescu a tras concluziile după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat golul victoriei la ultima fază a meciului care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Prezent în studioul Antenei 1, Gică Popescu l-a lăudat pe Mircea Lucescu după victoria uriașă a naționalei. „Baciu” a remarcat un detaliu important la selecționer.
Detaliul remarcat de Gică Popescu la Mircea Lucescu după România – Austria 1-0
Concret, Gică Popescu a subliniat faptul că înaintea meciului cu Austria, Mircea Lucescu a vrut să ia toată presiunea asupra sa, pentru ca jucătorii să pregătească liniștiți meciul. Fostul internațional l-a comparat pe selecționer cu Jose Mourinho, care de asemenea are ca obicei acest lucru, în pregătirea unor partide „de foc”.
„Au crezut până în final, dovadă este apariția lui Ghiță la ultima fază. Mircea Lucescu are o experiență enormă, a trăit multe astfel de meciuri, de finale decisive. Spuneam înainte de joc că nu trebuie să avem griji că nu știe să pregătească astfel de meciuri. Probabil ce a făcut înainte de meci a fost o strategie a dânsului, a vrut să ia presiunea asupra dânsului. Vedem cum de câteva zile toată presa vorbește numai de Mircea Lucescu, nu despre jucători.
Știți cine făcea așa? Mourinho! Îmi aduc aminte de celebrul meci când a fost la Real Madrid și a ieșit înaintea unui meci cu Barcelona la mijlocul terenului, pentru ca tribunele să-l fluiere pe el și să lase jucătorii în pace. Sunt antrenori care fac aceste chestiuni bine gândite”, a declarat Gică Popescu, la Antena 1.
România a acumulat 10 puncte în clasamentul Grupei H, având șanse matematice să prindă și primul loc, direct calificabil la World Cup 2026. În ultimele două meciuri rămase de disputat în preliminarii, „tricolorii” vor întâlni Bosnia, în deplasare, și San Marino, pe teren propriu, având asigurat și locul de baraj. În cazul în care vor încheia grupa pe doi, atunci elevii lui Lucescu vor avea un avantaj la tragerea la sorți pentru baraj, unde ar putea fi cap de serie.
Clasamentul Grupei H:
- Austria, 15 p
- Bosnia, 13 p
- România, 10 p
- Cipru, 8 p
- San Marino, 0 p
Rezumatul partidei România – Austria 1-0
- Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
- Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător”
- Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial
- „Toți se întrebau asta”. Mihai Stoica, analiză fermă după succesul României cu Austria. Ce a spus despre Mircea Lucescu
- “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!