"Să îşi dea două palme" Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria! - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) l-a lăudat la scenă deschisă pe selecţionerul Mircea Lucescu după victoria dramatică a României cu Austria, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Şumudică a avut un discurs dur la adresa contestatarilor lui Mircea Lucescu.

Marius Şumudică, despre contestatarii lui Mircea Lucescu: “Cea mai mare palmă pe care puteau să o ia”

“Vreau să scot în evidenţă în primul rând vibe-ul pozitiv care s-a creat. Vreau să scot în evidenţă acel băiat (n.r: tenorul Teodor Ilincăi), care a intonat imnul. Plămânii şi puterea de a da un oarecare vibe şi o oarecare stare de spirit jucătorilor naţionalei. Îi vedeam pe jucători cum intonau.

De acolo mi-am dat seama că jucătorii sunt conectaţi 100%. Pentru mine e un detaliu important, pentru a crea acea stare de luptă. Şi versurile îţi dau această stare de luptă. Se vedea că o face din inimă (n.r. cântă din inimă).

Din punct de vedere tactic e o lectie de predat mai tinerilor antrenori şi chiar şi nouă la cursurile de antrenori Pro. Eu îl cunosc bine, am avut şansa de a lucra doi ani şi ceva cu dânsul. Ni-i prezenta pe Jiul Petroşani ca pe Barcelona. Ne cruceam toţi, venea cu dosarul.