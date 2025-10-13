Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Să îşi dea două palme" Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!

“Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!

Publicat: 13 octombrie 2025, 10:55

Comentarii
Să îşi dea două palme Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!

Marius Şumudică, în perioada în care antrena Rapidul / Profimedia Images

Marius Şumudică (54 de ani) l-a lăudat la scenă deschisă pe selecţionerul Mircea Lucescu după victoria dramatică a României cu Austria, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şumudică a avut un discurs dur la adresa contestatarilor lui Mircea Lucescu.

Marius Şumudică, despre contestatarii lui Mircea Lucescu: “Cea mai mare palmă pe care puteau să o ia”

“Vreau să scot în evidenţă în primul rând vibe-ul pozitiv care s-a creat. Vreau să scot în evidenţă acel băiat (n.r: tenorul Teodor Ilincăi), care a intonat imnul. Plămânii şi puterea de a da un oarecare vibe şi o oarecare stare de spirit jucătorilor naţionalei. Îi vedeam pe jucători cum intonau.

De acolo mi-am dat seama că jucătorii sunt conectaţi 100%. Pentru mine e un detaliu important, pentru a crea acea stare de luptă. Şi versurile îţi dau această stare de luptă. Se vedea că o face din inimă (n.r. cântă din inimă).

Din punct de vedere tactic e o lectie de predat mai tinerilor antrenori şi chiar şi nouă la cursurile de antrenori Pro. Eu îl cunosc bine, am avut şansa de a lucra doi ani şi ceva cu dânsul. Ni-i prezenta pe Jiul Petroşani ca pe Barcelona. Ne cruceam toţi, venea cu dosarul.

Reclamă
Reclamă

Contestatarii trebuie să se pălmuiască singuri, să îşi dea două palme. Pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care puteau să o ia vreodată pentru că acest om a trecut peste tot ce s-a întâmplat.

Această victorie este una dintre cele mai frumoase contra unei echipe puternice, din prima urnă a fotbalului european. O echipă care are în componenţă numai jucători de Bundesliga, care joacă la nivel înalt, dar care ieri a fost subordonată”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!

România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Reclamă

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.

După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Observator
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
12:50
Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: “Nu mai am încredere în el”
12:46
Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00)
12:16
Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
12:15
Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka
12:05
VideoRobert Niţă, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1 
11:56
Zi liberă și bilete la cofetărie! Țara cât un sfert de București s-a oprit în ziua meciului care o duce la Cupa Mondială 
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua