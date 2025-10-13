"Să îşi dea două palme" Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria! - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) l-a lăudat la scenă deschisă pe selecţionerul Mircea Lucescu după victoria dramatică a României cu Austria, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Şumudică a avut un discurs dur la adresa contestatarilor lui Mircea Lucescu.
Marius Şumudică, despre contestatarii lui Mircea Lucescu: “Cea mai mare palmă pe care puteau să o ia”
“Vreau să scot în evidenţă în primul rând vibe-ul pozitiv care s-a creat. Vreau să scot în evidenţă acel băiat (n.r: tenorul Teodor Ilincăi), care a intonat imnul. Plămânii şi puterea de a da un oarecare vibe şi o oarecare stare de spirit jucătorilor naţionalei. Îi vedeam pe jucători cum intonau.
De acolo mi-am dat seama că jucătorii sunt conectaţi 100%. Pentru mine e un detaliu important, pentru a crea acea stare de luptă. Şi versurile îţi dau această stare de luptă. Se vedea că o face din inimă (n.r. cântă din inimă).
Din punct de vedere tactic e o lectie de predat mai tinerilor antrenori şi chiar şi nouă la cursurile de antrenori Pro. Eu îl cunosc bine, am avut şansa de a lucra doi ani şi ceva cu dânsul. Ni-i prezenta pe Jiul Petroşani ca pe Barcelona. Ne cruceam toţi, venea cu dosarul.
Contestatarii trebuie să se pălmuiască singuri, să îşi dea două palme. Pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care puteau să o ia vreodată pentru că acest om a trecut peste tot ce s-a întâmplat.
Această victorie este una dintre cele mai frumoase contra unei echipe puternice, din prima urnă a fotbalului european. O echipă care are în componenţă numai jucători de Bundesliga, care joacă la nivel înalt, dar care ieri a fost subordonată”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!
România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.
După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.
România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.
