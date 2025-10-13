Meciul România - Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 13 octombrie 2025, 13:29

România

Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial transmis anul viitor, exclusiv, în Universul Antena.

Inimile a 40.000 de oameni aflați pe Arena Națională şi a milioane de fani ai fotbalului din fața micilor ecrane au bătut aseară la unison. Românii au fost alături de tricolori pe tot parcursul meciului, partida România – Austria, rezultat 1-0, impunându-se ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Tricolorii îşi continuă drumul spre World Cup în Bosnia (15 noiembrie) şi San Marino (18 noiembrie), partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Difuzat aseară în intervalul 21:47–23:39, meciul România – Austria a condus detașat clasamentul audiențelor, pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, meciul a înregistrat 10.5 puncte de rating și 38.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 4.5 puncte de rating cu 16.6% cotă de piață. Și pe segmentul urban, meciul s-a situat pe primul loc, înregistrând 12.2 puncte de rating și 36.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 3.7 puncte de rating și 11.3% cotă de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului naţional, unde Antena 1 a ȋnregistrat 12.3 rating și 36.9% cotă de piaţă, urmat de Pro TV cu 4 rating și 12 cotă de piaţă, public pe care, ȋn minutul de aur, 22:13, confruntarea România – Austria a fost urmărită de peste 2.3 milioane de telespectatori.

Antena 1 a fost lider de audiență şi în Prime Time, în intervalul 19.00-24.00, înregistrând la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 21-54 de ani o audiență medie de 7 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, în timp ce Pro TV se situa pe poziția secundă cu 5.8 puncte de rating și 21.3% cotă de piață. Antena 1 conduce topul audienţelor şi pe Whole Day, la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 21-54 de ani, cu un rating mediu de 2.9 si o cota de piață de 21.3%, surclasând principalul competitor, Pro TV, care înregistra 2.2 puncte de rating şi 16.4% cota de piață.

România a învins, aseară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5, după ce mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

În 2026, Antena va acoperi primul FIFA World Cup™ cu 48 de echipe și 104 meciuri, mo-mentul când fotbalul traversează un continent – meciuri în SUA, Canada și Mexic. În 2030, An-tena va difuza în Romania Centenarul Mondial – 100 ani de FIFA World Cup™ – turneu care începe în Uruguay, Argentina, Paraguay și traversează oceanul pentru a emoționa din Spania, Portuga-lia și Maroc o lume întreagă!

