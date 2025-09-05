Decizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României - Antena Sport

Mircea Lucescu a avut o problemă de rezolvat înaintea ultimelor meciuri din preliminariile pentru World Cup 2026, ce se vor disputa în această toamnă. Il Luce a ales portarul cu care va trata duelurile, situaţia nefiind una foarte simplă.

În absenţa lui Florin Niţă, Lucescu i-a convocat pentru dubla cu Canada (vineri, 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) şi Cipru (marţi, 21:45) pe Horaţiu Moldovan, Ştefan Târnovanu şi Răzvan Sava.

Horaţiu Moldovan va apăra poarta României

Din informaţiile obţinute de Antena Sport, portarul de 27 de ani al lui Oviedo este cel care va fi titularul României în următoarea perioadă, începând cu duelul cu Canada. Asta chiar dacă nu a apărat încă niciun minut în acest debut de sezon. El a adunat până acum 14 selecţii la naţională.

Jucătorul împrumutat din nou de Atletico Madrid le-a luat faţa lui Sava şi Târnovanu. Portarul de la FCSB a primit 20 de goluri în primele 15 meciuri ale stagiunii, un lucru care a contat decisiv. Sava a prins doar 3 partide la Udinese.

Horaţiu Moldovan este noul portar al lui Real Oviedo

Portarul cotat acum la 2.2 milioane de euro a fost cumpărat de Atletico Madrid de la Rapid, în ianuarie 2024, pentru 800.000 de euro. El a fost împrumutat la Sassuolo şi la Oviedo, unde nu a debutat încă.