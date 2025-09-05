Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Decizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României
EXCLUSIV

Decizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României

Publicat: 5 septembrie 2025, 10:00

Comentarii
Decizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României

Mircea Lucescu, pe banca României - Profimedia Images

Mircea Lucescu a avut o problemă de rezolvat înaintea ultimelor meciuri din preliminariile pentru World Cup 2026, ce se vor disputa în această toamnă. Il Luce a ales portarul cu care va trata duelurile, situaţia nefiind una foarte simplă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În absenţa lui Florin Niţă, Lucescu i-a convocat pentru dubla cu Canada (vineri, 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) şi Cipru (marţi, 21:45) pe Horaţiu Moldovan, Ştefan Târnovanu şi Răzvan Sava.

Horaţiu Moldovan va apăra poarta României

Din informaţiile obţinute de Antena Sport, portarul de 27 de ani al lui Oviedo este cel care va fi titularul României în următoarea perioadă, începând cu duelul cu Canada. Asta chiar dacă nu a apărat încă niciun minut în acest debut de sezon. El a adunat până acum 14 selecţii la naţională.

Jucătorul împrumutat din nou de Atletico Madrid le-a luat faţa lui Sava şi Târnovanu. Portarul de la FCSB a primit 20 de goluri în primele 15 meciuri ale stagiunii, un lucru care a contat decisiv. Sava a prins doar 3 partide la Udinese.

Horaţiu Moldovan este noul portar al lui Real Oviedo

Portarul cotat acum la 2.2 milioane de euro a fost cumpărat de Atletico Madrid de la Rapid, în ianuarie 2024, pentru 800.000 de euro. El a fost împrumutat la Sassuolo şi la Oviedo, unde nu a debutat încă.

Reclamă
Reclamă

“Sunt foarte fericit să fiu aici. Este o oportunitate extraordinară pentru mine să joc în La Liga, una dintre cele mai bune ligi din lume.

Concurența este puternică, antrenorul va decide. Important este să câștigăm meciurile”, a declarat Horaţiu Moldovan, după ce a fost prezentat la noua sa echipă.

România – Canada se va disputa vineri, de la ora 21:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

OMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectatăOMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectată
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Observator
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
10:27
Lionel Messi, anunţ-şoc: “Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială”
9:59
Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”
9:39
Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia – Germania 2-0: “S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi”
9:10
Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026
8:52
Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova este finala feminină de la US Open 2025
8:26
VIDEOLionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina! Dublă spectaculoasă
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 4 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut