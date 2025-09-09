Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci - Antena Sport

Atacantul Hakim Abdallah a marcat un gol pentru selecţionata Madagascarului, care a dispus cu 3-1 de Ciad, luni, în preliminariile africane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026.
Hakim Abdallah a fost introdus pe teren în min. 90+2 şi a marcat un minut mai târziu golul care a închis tabela.
Jucătorul din Liga 1 îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial
Fundaşul Charles Petro (FC Botoşani) a fost integralist în meciul jucat de Malawi cu Liberia (2-2).
Fundaşul Elio Capradossi (Universitatea Cluj) a disputat toate minute meciului în care naţionala ţării sale, Uganda, a dispus de Somalia cu 2-0.
Rezultatele înregistrate luni în preliminariile africane:
Grupa A
Guineea-Bissau – Djibouti 2-0
Clasament:
1. Egipt 19 puncte
2. Burkina Faso 14
3. Guineea-Bissau 10
4. Sierra Leone 9
5. Etiopia 6
6. Djibouti 1
Grupa D
Libia – Eswatini 2-0
Clasament:
1. Insulele Capului Verde 16 puncte
2. Camerun 15
3. Libia 14
4. Angola 7
5. Mauritius 5
6. Eswatini 2
Grupa E
Zambia – Maroc 0-2
Clasament:
1. Maroc 21 puncte
2. Tanzania 10
3. Zambia 6
4. Niger 6
5. Congo 1
Grupa G
Uganda – Somalia 2-0
Guineea – Algeria 0-0
Mozambic – Botswana 2-0
Clasament:
1. Algeria 19 puncte
2. Uganda 15
3. Mozambic 15
4. Guineea 11
5. Botswana 9
6. Somalia 1
Grupa H
Malawi – Liberia 2-2
Guineea Ecuatorială – Tunisia 0-1
Clasament:
1. Tunisia 22 puncte
2. Namibia 12
3. Liberia 11
4. Malawi 10
5. Guineea Ecuatorială 10
6. Sao Tomé şi Principe 0
Grupa I
Ghana – Mali 1-0
Madagascar – Ciad 3-1
Clasament:
1. Ghana 19 puncte
2. Madagascar 16
3. Comore 15
4. Mali 12
5. Republica Centrafricană 5
6. Ciad 1
Câştigătoarele celor nouă grupe se califică direct la CM 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde susţin baraje pentru accederea la turneul final din SUA, Canada şi Mexic.
