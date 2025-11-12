"Mă aştept la un meci foarte greu" Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România - Antena Sport

Un fost internaţional bosniac, Darko Maletic, care a evoluat în campionatul nostru, la FC Vaslui, i-a avertizat pe conaţionalii săi înaintea duelului cu România.
Bosnia – România se dispută sâmbătă, de la ora 21:45. Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a fi mari favoriţi înaintea ultimei etape din grupă la locul 2. România – San Marino, ultimul joc al tricolorilor din grupa H de calificare la World Cup 2026, se vede exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.
Maletic, impresionat de România la meciul cu Austria: “M-au surprins”
„La începutul preliminariilor nu m-au convins, dar în ultimul meci, cu Austria, m-au surprins! Au jucat bine și au arătat că au ajuns aici pe merit, mai ales după ce noi am pierdut în Cipru. Șansele lor au crescut mult acum. Mă aștept la un meci foarte greu, mai ales că noi avem probleme cu accidentările… Situația nu e ușoară.
Românii au arătat multe lucruri bune cu Austria și trebuie să ținem cont de asta. Nu sunt deloc o echipă inofensivă, trebuie să fim foarte atenți”, i-a avertizat Maletic pe Dzeko şi colegii acestuia, potrivit sportsport.ba.
Tricolorii au un moral excelent după victoria dramatică împotriva Austriei, obţinută în prelungirile partidei, cu un gol marcat de Virgil Ghiţă, cu capul, din centrarea lui Ianis Hagi.
Tricolorii speră să îşi ia revanşa în faţa bosniacilor, după înfrângerea din tur, 0-1, în chiar primul meci al preliminariilor. Bosniacii au dat atunci lovitura prin Armin Gigovic, din pasa lui Kolasinac. Denis Drăguş a ratat nu mai puţin de 4 ocazii clare de gol în acel meci.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
