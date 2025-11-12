"Mă aştept la un meci foarte greu" Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România - Antena Sport

Un fost internaţional bosniac, Darko Maletic, care a evoluat în campionatul nostru, la FC Vaslui, i-a avertizat pe conaţionalii săi înaintea duelului cu România.

Bosnia – România se dispută sâmbătă, de la ora 21:45. Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a fi mari favoriţi înaintea ultimei etape din grupă la locul 2. România – San Marino, ultimul joc al tricolorilor din grupa H de calificare la World Cup 2026, se vede exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Maletic, impresionat de România la meciul cu Austria: “M-au surprins”

„La începutul preliminariilor nu m-au convins, dar în ultimul meci, cu Austria, m-au surprins! Au jucat bine și au arătat că au ajuns aici pe merit, mai ales după ce noi am pierdut în Cipru. Șansele lor au crescut mult acum. Mă aștept la un meci foarte greu, mai ales că noi avem probleme cu accidentările… Situația nu e ușoară.

Românii au arătat multe lucruri bune cu Austria și trebuie să ținem cont de asta. Nu sunt deloc o echipă inofensivă, trebuie să fim foarte atenți”, i-a avertizat Maletic pe Dzeko şi colegii acestuia, potrivit sportsport.ba.

Tricolorii au un moral excelent după victoria dramatică împotriva Austriei, obţinută în prelungirile partidei, cu un gol marcat de Virgil Ghiţă, cu capul, din centrarea lui Ianis Hagi.