Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mă aştept la un meci foarte greu" Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “Mă aştept la un meci foarte greu” Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România

“Mă aştept la un meci foarte greu” Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România

Publicat: 12 noiembrie 2025, 23:35

Comentarii
Mă aştept la un meci foarte greu Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România

Dzeko şi Raţiu, într-un duel din meciul România - Bosnia 0-1 / Sport Pictures

Un fost internaţional bosniac, Darko Maletic, care a evoluat în campionatul nostru, la FC Vaslui, i-a avertizat pe conaţionalii săi înaintea duelului cu România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bosnia – România se dispută sâmbătă, de la ora 21:45. Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a fi mari favoriţi înaintea ultimei etape din grupă la locul 2. România – San Marino, ultimul joc al tricolorilor din grupa H de calificare la World Cup 2026, se vede exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Maletic, impresionat de România la meciul cu Austria: “M-au surprins”

La începutul preliminariilor nu m-au convins, dar în ultimul meci, cu Austria, m-au surprins! Au jucat bine și au arătat că au ajuns aici pe merit, mai ales după ce noi am pierdut în Cipru. Șansele lor au crescut mult acum. Mă aștept la un meci foarte greu, mai ales că noi avem probleme cu accidentările… Situația nu e ușoară.

Românii au arătat multe lucruri bune cu Austria și trebuie să ținem cont de asta. Nu sunt deloc o echipă inofensivă, trebuie să fim foarte atenți”, i-a avertizat Maletic pe Dzeko şi colegii acestuia, potrivit sportsport.ba.

Tricolorii au un moral excelent după victoria dramatică împotriva Austriei, obţinută în prelungirile partidei, cu un gol marcat de Virgil Ghiţă, cu capul, din centrarea lui Ianis Hagi.

Reclamă
Reclamă

Tricolorii speră să îşi ia revanşa în faţa bosniacilor, după înfrângerea din tur, 0-1, în chiar primul meci al preliminariilor. Bosniacii au dat atunci lovitura prin Armin Gigovic, din pasa lui Kolasinac. Denis Drăguş a ratat nu mai puţin de 4 ocazii clare de gol în acel meci.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Reclamă
  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Observator
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii
Fanatik.ro
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii
0:24 13 nov.
FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
23:57
Gigi Becali nu a renunţat la transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB!
23:26
Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor! Victorie lejeră în duelul cu Zverev
23:15
Cornel Dinu, reacţie din spital: “Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24”
22:44
Echipa pe care visează să o antreneze Adrian Mutu: „Aș pleca pe jos până acolo”
22:42
Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, executat silit. Proprietăți imobiliare de 4 milioane de euro, scoase la licitație
Vezi toate știrile
1 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 2 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 3 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani 4 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 5 Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu” 6 Primul jucător de la Universitatea Craiova care i-a mulțumit public lui Mirel Rădoi după demisie: “O plăcere”
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!