Mircea Lucescu, discurs uriaș în vestiar după ce România a învins Austria. Aplaudat la scenă deschisă de jucători - Antena Sport

Publicat: 13 octombrie 2025, 13:58

Mircea Lucescu, în vestiarul naționalei după victoria cu Austria/ FRF TV

Mircea Lucescu a avut un discurs uriaș în vestiar, după ce România a învins Austria cu scorul de 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a fost „eroul” naționalei, după ce a marcat golul victoriei la ultima fază, din centrarea excelentă a lui Ianis Hagi. 

Selecționerul și-a felicitat jucătorii după succesul extrem de important din grupa preliminară. România păstrează șanse matematice la calificarea directă la World Cup 2026, victoria fiind una valoroasă și prin prisma ocupării locului secund în grupă, care ne-ar oferi un avantaj la barajul din martie. 

Mircea Lucescu a subliniat faptul că „tricolorii” au abordat meciul cu Austria cu multă inteligență. „Il Luce” a punctat faptul că de mult nu a mai văzut o echipă care să se dăruiască atât de mult, așa cum a făcut-o naționala în duelul de pe Arena Națională. 

O echipă cu băieți inteligenți. Ați jucat cu o inteligență extraordinară, după vin celelalte, tehnica, fizicul…dar inteligența ați pus-o în teren. De mult nu am văzut o echipă să domine așa ca noi și ei să nu aibă nicio ocazie.  

Ați închis tot. Ați jucat contraatacuri senzaționale. A venit golul când trebuia, putea să vină mult mai devreme. Bravo vouă, vă felicit”, a declarat Mircea Lucescu, în vestiar, în fața jucătorilor, conform FRF TV 

Imediat după discursul purtat, Mircea Lucescu a ridicat brațele triumfător în sus și a fost aplaudat la scenă deschisă de jucătorii naționalei, care au început să cânte și să sărbătorească după succesul obținut în fața Austriei. 

Clasamentul Grupei H:  

  1. Austria, 15 p 
  2. Bosnia, 13 p  
  3. România, 10 p  
  4. Cipru, 8 p  
  5. San Marino, 0 p  

Rezumatul partidei România – Austria 1-0 

