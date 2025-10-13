Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Alexandru Mitriţă: "Dacă nu am succes, mă îmbolnăvesc, mor" - Antena Sport

Mircea Lucescu a comentat în termeni duri decizia lui Alexandru Mitriţă de a se retrage de la naţionala României la doar 30 de ani. Declaraţiile lui Il Luce au fost tari şi au venit la conferinţa de presă de după duelul cu Austria, câştigat cu 1-0.

“Mitriță nu avea dreptul să plece. Nu se poate. Un meci joacă un jucător, un meci joacă altul. Nu vreau polemică! Am explicat cu Mitriță. Nu atac pe nimeni. Eu doar argumentez și spun ce văd. Am 80 de ani, nu am interese. Interesul meu e succesul! Din asta trăiesc! Nu am succes, mă îmbolnăvesc, mor!

Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Alexandru Mitriţă

Mitriță e acolo, foarte bine, e un băiat senzațional. Mult prea emotiv pentru fotbalul de mare performanță. Va reuși să facă treabă acolo, e un talent extraordinar. Ce să vă spun?

Că a alergat patru kilometri la antrenament, ceilalți șapte? El vrea să joace fotbal doar cu mingea, atâta tot. Nu vrea să alerge, să se bată. Azi a fost o bătălie în teren. Frumusețea acestui rezultat e bătălia pe care băieții au dat-o”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.

Alexandru Mitriță a evoluat doar 17 minute la ultima acțiune a naționalei, fiind trimis în teren pe finalul amicalului pierdut de „tricolori” cu Canada, scor 0-3. În meciul cu Cipru, care s-a încheiat 2-2, în preliminariile World Cup 2026, Mitriță a fost rezervă neutilizată. După aceea, a venit decizia retragerii.