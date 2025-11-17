Mircea Lucescu l-a făcut praf pe Denis Drăguş: "Să îşi pună mintea la punct. Nu poţi intra în halul ăsta" - Antena Sport

Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguş, jucătorul care a fost eliminat după doar două minute după ce i-a luat locul lui Daniel Bîrligea în echipa României, în duelul pierdut în Bosnia, 1-3.
Drăguş a intrat pe teren la 1-1 şi a văzut cartonaşul roşu după o intrare cu picorul la cap asupra lui Nikola Katic. Apoi, a fost surprins plângând în drumul spre vestiare. Lucescu susţine că nu a mai vorbit deloc cu atacantul de 26 de ani cotat la 3.5 milioane de euro.
Mircea Lucescu l-a făcut praf pe Denis Drăguş
“(n.r. – Presupun că aţi avut o discuţie cu Denis Drăguş..) Nu am avut nicio discuţie cu el. Absolut deloc, nici măcar nu l-am mai văzut. Eu am avut o relaţie specială cu el, l-am susţinut în toată această perioadă, i-am dat antrenamente. Am crezut şi cred în calităţile lui foarte greu găseşti, rapiditate, forţă, detentă, dribling, tot.
Toată problema e să îşi pună la punct mintea. Mintea de profesionist. Dacă nu şi-o pune la punct, ratează tot. De aceea nici nu am vrut să vorbesc cu el. Nu poţi să intri în halul ăsta pe teren. Sunt unii care intră aşa fără să gândească înainte cum trebuie”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.
Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia
Marius Şumudică, fost antrenor şi apropiat al lui Denis Drăguş, a dezvăluit că acesta este dărâmat după cartonaşul roşu încasat la Zenica şi că acesta nu a vorbit nici măcar cu familia după acest meci de coşmar:
“Denis nu se informează. Eu îl cunosc foarte bine și știu ce face. Vrea să oprească el mingea, dar se duce cu piciorul foarte sus, nu se informează, vine jucătorul advers… Nu-l vede și vrea și vrea să facă un procedeu care nu-și are rostul.
Unde e sângele la adversar? De ce nu i-a spart capul dacă s-a dus cu crampoanele? Adică ăla cu cotul îi sparge capul (n.r. Haris Tabakovic lui Marius Marin) și ăstuia de ce nu? E clar, este cartonaș roșu, este o neglijență a lui Denis, pentru că nu se informează.
I-am dat un mesaj. E dărâmat. N-a vorbit cu nimeni, nici măcar cu familia. Aseară nu i-a răspuns nici familiei. În carieră sunt momente din astea… I-am scris eu și nu mi-a răspuns”, a declarat Marius Şumudică, citat de digisport.ro.
