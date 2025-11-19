Naționala care s-a calificat la Mondial fără să joace vreun meci acasă. Capitala e controlată de bande criminale - Antena Sport

Cupa Mondială extinsă la 48 de echipe are mulți contestatari, însă noul format al turneul final oferă și povești fantastice. Una dintre ele este cea a naționalei Haiti, care s-a calificat pentru prima dată după cinci decenii la World Cup, în condițiile în care țara se confruntă cu criză de securitate națională cauzată de apariția unor bande armate.

Haiti a reușit o calificare formidabilă la Cupa Mondială, după ce azi-noapte a învins-o pe Nicaragua în preliminariile CONCACAF și a profitat de egalul făcut de Honduras cu cei din Costa Rica. Naționala din Marea Caraibilor a terminat grupa ei pe primul loc, cu 11 puncte, la două distanță de ocupanta locului secund, Honduras.

Povestea naționalei din Haiti, țara care revine la Mondial după peste 50 de ani

Naționala din America Centrală va ajunge astfel la Cupa Mondială pentru a doua oară în istoria ei, după ce a mai fost prezentă la ediția din 1974, când turneul final alinia doar 16 țări. Performanța celor din Haiti este cu atât mai remarcabilă dacă ținem cont de situația în care se află țara în cauză.

De câțiva ani, Haiti este afectată de violența unor bande criminale armate care au ocupat anumite zone din țară, printre care și capitala Port-au-Prince. Statul se confruntă pe lângă criza de securitate națională și cu alte crize de ordin politic, economic sau umanitar, 1,3 milioane de oamenii fiind obligați să își părăsească locuințele și 5,7 fiind afectați de foamete, potrivit gsp.ro.

