O altă naţională s-a calificat la Campionatul Mondial! Primul succes major după demiterea selecţionerului - Antena Sport

Selecţionata de fotbal a Ghanei s-a calificat, duminică, la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, după o victorie la limită, 1-0, cu echipa Insulelor Comore, la Accra, în Grupa I a preliminariilor, transmite AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca World Cup 2030.
Unicul gol al partidei a fost înscris de Mohamed Kudus (Tottenham), în min. 47, din centrarea lui Thomas Partey.
Ghana, a cincea calificare la Campionatul Mondial
“Black Stars” au ocupat primul loc în clasamentul grupei şi vor participa pentru a cincea oară la turneul final al Cupei Mondiale, după ediţiile din 2006, 2010 (sferturi de finală), 2014 şi 2022.
Ghana este a patra echipă africană care obţine biletul pentru Cupa Mondială din America de Nord, după Tunisia, Algeria şi Egpt.
Acest succes vine după ce Ghana a avut o participare modestă la Cupa Africii pe Naţiuni din 2024, care a dus la demiterea selecţionerului irlandez Chris Hughton şi înlocuirea sa cu Otto Addo. Lucrurile nu au mers bine nici în preliminariile următoarei ediţii a CAN, cu o clasare pe ultimul loc în grupa preliminară, fără victorie.
Până acum sunt cunoscute 21 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând şi cele trei gazde – SUA, Mexic, Canada:
CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;
CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana;
AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;
OFC: Noua Zeelandă.
Rezultatele înregistrate duminică:
Grupa A
Egipt – Guineea-Bissau 1-0
Djibouti – Sierra Leone 1-2
Burkina Faso – Etiopia 3-1
Clasament final:
1. Egipt 26 puncte
2. Burkina Faso 21
3. Sierra Leone 15
4. Guineea-Bissau 10
5. Etiopia 9
6. Djibouti 1
Grupa E
Zambia – Niger 0-1
Clasament:
1. Maroc 21 (un joc mai puţin)
2. Niger 15
3. Tanzania 10
4. Zambia 9
5. Congo 1 (un joc mai puţin)
Grupa I
Ghana – Comore 1-0
Mali – Madagascar 4-1
Ciad – Republica Centrafricană 2-3
Clasament:
1. Ghana 25 puncte
2. Madagascar 19
3. Mali 18
4. Comore 15
5. Rep. Centrafricană 8
6. Ciad 1
Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.
