O altă naţională s-a calificat la Campionatul Mondial! Primul succes major după demiterea selecţionerului - Antena Sport

Selecţionata de fotbal a Ghanei s-a calificat, duminică, la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, după o victorie la limită, 1-0, cu echipa Insulelor Comore, la Accra, în Grupa I a preliminariilor, transmite AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca World Cup 2030.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost înscris de Mohamed Kudus (Tottenham), în min. 47, din centrarea lui Thomas Partey.

Ghana, a cincea calificare la Campionatul Mondial

“Black Stars” au ocupat primul loc în clasamentul grupei şi vor participa pentru a cincea oară la turneul final al Cupei Mondiale, după ediţiile din 2006, 2010 (sferturi de finală), 2014 şi 2022.

Ghana este a patra echipă africană care obţine biletul pentru Cupa Mondială din America de Nord, după Tunisia, Algeria şi Egpt.

Acest succes vine după ce Ghana a avut o participare modestă la Cupa Africii pe Naţiuni din 2024, care a dus la demiterea selecţionerului irlandez Chris Hughton şi înlocuirea sa cu Otto Addo. Lucrurile nu au mers bine nici în preliminariile următoarei ediţii a CAN, cu o clasare pe ultimul loc în grupa preliminară, fără victorie.