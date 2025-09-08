Probleme pentru Lamine Yamal, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Ce s-a întâmplat la plecarea din stadion - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru Lamine Yamal, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Ce s-a întâmplat la plecarea din stadion

Publicat: 8 septembrie 2025, 9:08

Lamine Yamal, în Spania - Turcia 6-0/ Profimedia

Lamine Yamal s-a confruntat cu mari probleme, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Campioana Europei s-a impus la scor de tenis, 6-0, în duelul din preliminariile World Cup 2026.

La plecarea de pe stadion, nu toţi jucătorii au fost însă fericiţi. Lamine Yamal a avut mari motive de îngrijorare, după ce şi-ar fi pierdut paşaportul.

Starul Barcelonei a fost surprins de jurnaliştii turci în autocarul naţionalei Spaniei gesticulând nervos. Ulterior, acesta şi-a deschis un bagaj, alături de forţele de ordine prezente la stadion, iar turcii menţionează să lucrul căutat de Yamal era chiar paşaportul lui.

Federaţia Spaniolă nu a făcut însă un anunţ cu privire la situaţia nefericită întâmpinată de Lamine Yamal, la plecarea de pe stadionul lui Konyaspor, acolo unde s-a disputat meciul dintre Turcia şi Spania, semn că totul s-ar fi rezolvat la timp, notează as.com.

Lamine Yamal a fost titular în duelul dintre Turcia şi Spania, fiind schimbat în minutul 73, atunci când în locul lui a fost trimis în teren Alvaro Morata. Starul Barcelonei nu a marcat niciun gol în victoria la scor a campioanei Europei, oferind însă două pase decisive la reuşitele lui Ferran Torres şi Mikel Merino, din repriza secundă.

Spania, victorie la scor de tenis cu Turcia

Echipa naţională a Spaniei a învins duminică seara, în deplasare, scor 6-0, echipa naţională a Turciei, în grupa E a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

La Konya, Spania a jucat unul din cele mai bune meciuri ale sale pe un teren străin şi s-a impus cu un neverosimil 6-0 în faţa unei echipe a Turciei care, contrar aparenţelor, a luptat din toate puterile, dar nu a putut să oprească taifunul La Roja. Spaniolii conduc în grupa E, cu şase puncte din două meciuri şi golaveraj 9-0, confimrându-şi statutul de principală favorită a grupei.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
În alt meci al serii, în Grupa A, Germania a avut de furcă în meciul de acasă cu Irlanda de Nord. Chiar dacă au deschis scorul repede, elevii lui Nagelsmann au fost egalaţi, iar golurile victoriei au venit abia în ultima jumătate de oră, de la Amiri, jucătorul lui Mainz. şi de la noul trabnsfer al lui Liverpool Florian Wirtz. Tot în grupa A, Slovacia a fost aproape să risipească, în Luxemburg, o parte din avantajul luat după victoria obţinută cu Germania. Elevii lui Francesco Calzone nu s-au putut impune decât la limită în faţa echipei din ducat, cu golul lui Tomas Rigo,slovacii sunt lideri în clasamentul grupei, cu şase puncte după două etape disputate.

