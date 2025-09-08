Probleme pentru Lamine Yamal, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Ce s-a întâmplat la plecarea din stadion - Antena Sport

Lamine Yamal s-a confruntat cu mari probleme, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Campioana Europei s-a impus la scor de tenis, 6-0, în duelul din preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La plecarea de pe stadion, nu toţi jucătorii au fost însă fericiţi. Lamine Yamal a avut mari motive de îngrijorare, după ce şi-ar fi pierdut paşaportul.

Probleme pentru Lamine Yamal, după ce Spania a dat recital cu Turcia

Starul Barcelonei a fost surprins de jurnaliştii turci în autocarul naţionalei Spaniei gesticulând nervos. Ulterior, acesta şi-a deschis un bagaj, alături de forţele de ordine prezente la stadion, iar turcii menţionează să lucrul căutat de Yamal era chiar paşaportul lui.

Federaţia Spaniolă nu a făcut însă un anunţ cu privire la situaţia nefericită întâmpinată de Lamine Yamal, la plecarea de pe stadionul lui Konyaspor, acolo unde s-a disputat meciul dintre Turcia şi Spania, semn că totul s-ar fi rezolvat la timp, notează as.com.

🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.

Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn

— Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025