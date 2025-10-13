Raul Florucz, interviu în limba română după ce a ales Austria în faţa naţionalei lui Mircea Lucescu. "Să ne vedem la Mondial" - Antena Sport

Raul Florucz (24 de ani) s-a aflat în discuţii cu Federaţia Română de Fotbal pentru a reprezenta România, dar a ales Austria, locul unde s-a născut. Asta chiar dacă părinţii săi sunt români.
După eşecul de pe Arena Naţională (0-1), jucătorul de la Union SG, care a ajuns la 3 selecţii la naţionala Austriei, a vorbit despre meci, dar şi despre decizia de a nu reprezenta România.
Raul Florucz, interviu în limba română, după România – Austria 1-0
“Mă așteptam să fie un meci foarte greu, România are o echipă foarte bună și cred că rezultatul real ar fi 0-0, dar am primit acel gol în ultimul minut.
Nu sunt absolut deloc bucuros că am pierdut meciul, dar am tot respectul pentru România. Părinții mei sunt din România, deci tot respectul. Le doresc numai succes și sper să ne vedem la Mondial!
Sigur că a fost un meci special, o experiență foarte frumoasă. Nu a fost așa greu de luat [decizia], pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”, a spus Florucz, citat de primasport.ro.
Rezumatul meciului România – Austria 1-0
România – Austria 1-0
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.
România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. Meciul este echilibrat şi austriecii nu arată că ar putea deface echipa lui Lucescu. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalti, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.
După pauză, Ionuţ Radu a scosde la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49.
Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.
România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.
