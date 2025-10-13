Raul Florucz, interviu în limba română după ce a ales Austria în faţa naţionalei lui Mircea Lucescu. "Să ne vedem la Mondial" - Antena Sport

Raul Florucz (24 de ani) s-a aflat în discuţii cu Federaţia Română de Fotbal pentru a reprezenta România, dar a ales Austria, locul unde s-a născut. Asta chiar dacă părinţii săi sunt români.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După eşecul de pe Arena Naţională (0-1), jucătorul de la Union SG, care a ajuns la 3 selecţii la naţionala Austriei, a vorbit despre meci, dar şi despre decizia de a nu reprezenta România.

Raul Florucz, interviu în limba română, după România – Austria 1-0

“Mă așteptam să fie un meci foarte greu, România are o echipă foarte bună și cred că rezultatul real ar fi 0-0, dar am primit acel gol în ultimul minut.

Nu sunt absolut deloc bucuros că am pierdut meciul, dar am tot respectul pentru România. Părinții mei sunt din România, deci tot respectul. Le doresc numai succes și sper să ne vedem la Mondial!

Sigur că a fost un meci special, o experiență foarte frumoasă. Nu a fost așa greu de luat [decizia], pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”, a spus Florucz, citat de primasport.ro.