România a egalat un "record" ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial! - Antena Sport

România a primit gol şi în tur şi în retur de la San Marino. Au fost singurele goluri marcate de San Marino în aceste preliminarii.

O singură echipă a mai primit, în istorie, gol şi în tur şi în retur de la San Marino în preliminariile pentru Mondial. Este vorba de Belgia, care în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002 a învins-o pe San Marino cu 10-1 şi 4-1.

San Marino a înregistrat şi o premieră la meciul cu România, câştigat de tricolori cu 7-1, partidă transmisă live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A fost prima oară când San Marino a înscris primul gol al serii în preliminariile pentru Mondial.

San Marino este cea mai slabă echipă din lume, fiind pe locul 210 în clasamentul FIFA. În aceste preliminarii pentru Mondial din zona Europa, alte trei echipe au terminat cu 0 puncte, în afară de San Marino: Luxemburg, Liechtenstein şi San Marino. San Marino e echipa care a primit cele mai multe goluri în aceste preliminarii, 39. A avut, evident, cel mai slab golaveraj dintre toate echipele, dar Liechtenstein nu a marcat niciun gol, primind 31.

România – San Marino 7-1

