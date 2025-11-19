România a egalat un "record" ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial! - Antena Sport

Închide meniul
România a egalat un "record" ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial!

România a egalat un "record" ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial!

România a egalat un “record” ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial!

Publicat: 19 noiembrie 2025, 8:12

România a egalat un record ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial!

România la meciul cu San Marino / Sport Pictures

România a primit gol şi în tur şi în retur de la San Marino. Au fost singurele goluri marcate de San Marino în aceste preliminarii.

O singură echipă a mai primit, în istorie, gol şi în tur şi în retur de la San Marino în preliminariile pentru Mondial. Este vorba de Belgia, care în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002 a învins-o pe San Marino cu 10-1 şi 4-1.

România, contraperformanţă istorică! Tricolorii au primit gol şi în tur şi în retur de la cea mai slabă echipă din lume

San Marino a înregistrat şi o premieră la meciul cu România, câştigat de tricolori cu 7-1, partidă transmisă live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A fost prima oară când San Marino a înscris primul gol al serii în preliminariile pentru Mondial.

San Marino este cea mai slabă echipă din lume, fiind pe locul 210 în clasamentul FIFA. În aceste preliminarii pentru Mondial din zona Europa, alte trei echipe au terminat cu 0 puncte, în afară de San Marino: Luxemburg, Liechtenstein şi San Marino. San Marino e echipa care a primit cele mai multe goluri în aceste preliminarii, 39. A avut, evident, cel mai slab golaveraj dintre toate echipele, dar Liechtenstein nu a marcat niciun gol, primind 31.

România – San Marino 7-1

Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.

La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.

Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.

În partea secundă, portarul Colombo l-a blocat pe Bîrligea, în minutul 48, iar Dennis Man a şutat slab la colţul lung în minutul 55, dându-i şansa lui Colombo să oprească mingea.

După numai două minute oaspeţii au înscris din nou în propria poartă, Valentini deviind centrarea lui Bancu. Intrat în locul lui Tănase, Ianis Hagi a înscris al cincilea gol al tricolorilor, în minutul 76, după o pasă a lui Baiaram.

Finalul a mai adus două goluri pentru tricolori. Raţiu a făcut 6-1 în minutul 82, din pasa lui Bancu pentru ca Louis Munteanu să închidă tabela, cu un gol dintr-un penalty obţinut de Petrila, în minutul 86. S-a terminat România – San Marino 7-1 şi tricolorii au încheiat pe locul al treilea grupa H, cu 13 puncte.

 

