„Românii nici nu voiau să câștige”. Starul Austriei, reacție dură după înfrângerea cu România - Antena Sport

Starul Austriei, Marcel Sabitzer (31 de ani), a oferit o reacție dură după eșecul cu România, scor 0-1, din preliminariile World Cup 2026. Mijlocașul de la Borussia Dortmund a declarat că “tricolorii” nu mai voiau să mai câștige, atunci când a venit golul victoriei. Virgil Ghiță a punctat la ultima fază a partidei, cu o lovitură de cap, din centrarea excelentă a căpitanului Ianis Hagi.

Starul Austriei, reacție dură după înfrângerea cu România

Sabitzer s-a declarat extrem de dezamăgit după primul eșec suferit de austrieci în această campanie preliminară. Mijlocașul austriac a subliniat că, după părerea lui, “tricolorii” nu au fost superiori în partida de pe Arena Națională. “Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul. Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o.

N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0. Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.

Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica”, a declarat Marcel Sabitzer, conform skysportaustria.at.

România a acumulat 10 puncte, cu două meciuri rămase de disputat, în timp ce Austria a rămas cu 15 puncte. “Tricolorii” vor mai întâlni Bosnia și San Marino, în ultimele două meciuri.