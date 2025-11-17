Scenariul de care se teme Dorinel Munteanu înainte de tragerea la sorți a barajului: "Am văzut o variantă" - Antena Sport

Dorinel Munteanu, fostul component al Generației de Aur, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru World Cup în care va fi angrenată și România. “Tricolorii” vor face parte din urna a patra și vor întâlni în deplasare într-o singură manșă o adversară din prima urnă, din care fac parte momentan Italia, Turcia, Ucraina și Polonia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Munteanu a văzut pe cine poate întâlni echipa lui Lucescu la baraj și a discutat despre o narativă de care a recunoscut că se teme. Antrenorul de 57 nu vrea că Austria să piardă cu Bosnia în ultima etapă din preliminarii, pentru că acest scenariu ar fi echivalent cu prezența naționalei lui Ralf Rangnick în prima urnă și implicit cu un posibil nou duel între echipa din centrul Europei și România.

Dorinel Munteanu n-o vrea pe Austria la baraj

Austria e în acest moment lider în Grupa F, cu 18 puncte, iar doar un eșec cu Bosnia pe teren propriu în ultima etapă o poate face să piardă calificarea directă la Mondial. În cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, elevii lui Rangnick ar merge la baraj și ar intra în urna 1, luând locul Poloniei.

Acest scenariu nu este deloc dorit de Dorinel Munteanu, care nu vrea să vadă o altă partidă între România și Austria. Fostul mijlocaș este de părere în schimb că trupa lui Lucescu ar avea șanse cu oricare dintre cele patru naționale prefigurate momentan în prima urnă valorică.

“Am văzut o variantă în care Bosnia să câștige cu Austria, iar Austria ar merge în prima urnă. Eu n-aș vrea să fie Austria. În rest, orice echipă poate să fie. De Austria m-aș teme.