Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Italia, pe listă - Antena Sport

Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Italia, pe listă

Andrei Nicolae Publicat: 15 noiembrie 2025, 23:46

Dennis Man, în duel în Bosnia - România / Sport Pictures

România a suferit în această seară un eșec dur în fața Bosniei, scor 1-3, iar “tricolorii” nu mai au în acest moment nicio șansă de a se clasa între primele două locuri ale Grupei H. Elevii lui Mircea Lucescu vor merge la baraj prin intermediul Nations League, iar lista posibilelor adversare din semifinale este definitivată într-un procent destul de mare.

Naționala României a pierdut la Zenica în fața Bosniei cu scorul de 3-1 și au ratat orice șansă de a se mai lupta pentru locul al doilea din Grupa H. Acest lucru este echivalent cu prezența “tricolorilor” în urna a patra, cea mai slabă, a tragerii la sorți pentru barajul pentru Cupa Mondială din 2026.

Italia – România, un posibil duel la barajul pentru World Cup

La barajul pentru World Cup 2026 sunt angrenate 16 echipe, cele 12 ocupante ale locurilor secunde din fiecare grupă din preliminarii și cele mai bune patru naționale care și-au câștigat grupa de Nations League, dar care n-au intrat în Top 2 din grupă. Din cea de-a doua categorie face parte și România, care nu a reușit să o învingă astăzi pe Bosnia pentru a mai spera la locul al doilea.

Astfel, naționala noastră va fi împerecheată pentru duelul din semifinalele barajului cu o echipă din prima urnă valorică, de unde pot veni cele mai tari țări. La cum arată în momentul de față situația din fiecare grupă, lista posibilelor naționale ale României pentru primul meci de baraj arată în felul următor:

  • Italia
  • Turcia
  • Ucraina
  • Polonia

Pe data de 20 noiembrie, joia viitoare, de la ora 14:00, va avea loc tragerea la sorți pentru play-off-ul în care va fi angrenată România. Evenimentul va avea loc în Elveția, la Zurich. România va urma să joace în deplasare semifinala barajului pentru World Cup pe 26 martie 2026, iar în cazul calificării în finală, duelul decisiv se va disputa pe data de 31 martie, gazda urmând să fie trasă la sorți.

