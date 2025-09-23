Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, va trebui să rămână în spital câteva zile din cauza unei accidentări la gleznă, a anunţat marţi agenţia austriacă de ştiri APA, citând Federaţia Austriacă de Fotbal (OFB), conform DPA.
Din cauza situaţiei, Rangnick nu va putea anunţa personal luni lotul primei reprezentative pentru viitoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. Locul său va fi preluat temporar de secundul Lars Kornetka.
Selecționerul Austriei a fost internat în spital
Cu toate acestea, se aşteaptă ca Rangnick să revină pe banca tehnică pe 6 octombrie, când echipa va intra în cantonament, notează agerpres.ro.
Rangnick se recuperează după o problemă gravă la gleznă, care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale în ultimele luni. Operaţia iniţială a fost una reuşită, dar ulterior a apărut o infecţie în zona afectată, fiind necesară reinternarea în spital.
În următoarea rundă a preliminariilor pentru CM 2026, Austria va înfrunta San Marino pe 9 octombrie, şi România pe 12 octombrie. Duelul cu tricolorii lui Mircea Lucescu va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Până acum, austriecii au câştigat toate cele patru meciuri şi sunt pe locul doi în Grupa H, la egalitate cu liderul Bosnia-Herţegovina, 12 puncte.
Doar primul loc asigură calificarea directă la turneul final de anul viitor din Statele Unite, Mexic şi Canada.
În urmă cu două săptămâni, Rangnick a folosit o bicicletă electrică pentru a se deplasa între banca de rezerve, vestiare şi zonele media la meciul cu Bosnia-Herţegovina, de la Zenica.
Tehnicianul de 67 de ani a găsit astfel cel mai uşor mijloc de a acoperi distanţa, atrăgând zâmbete în timp ce traversa terenul de joc cu bicicleta electrică. Rangnick tocmai semnase un contract de sponsorizare cu un producător de biciclete.
”Distanţa ar fi fost prea mare şi mi-ar fi luat prea mult timp”, a declarat atunci fostul antrenor al echipelor RB Leipzig şi Hoffenheim.
Ultima Cupă Mondială la care a participat Austria a fost cea din 1998.
Aşa cum se ştie, naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Austriei cu scorul de 2-1 pe Ernst-Happel-Stadion din Viena, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, pe 7 iunie.
