Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România

Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 18:25

Comentarii
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România

AntenaSport

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, va trebui să rămână în spital câteva zile din cauza unei accidentări la gleznă, a anunţat marţi agenţia austriacă de ştiri APA, citând Federaţia Austriacă de Fotbal (OFB), conform DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din cauza situaţiei, Rangnick nu va putea anunţa personal luni lotul primei reprezentative pentru viitoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. Locul său va fi preluat temporar de secundul Lars Kornetka.

Selecționerul Austriei a fost internat în spital

Cu toate acestea, se aşteaptă ca Rangnick să revină pe banca tehnică pe 6 octombrie, când echipa va intra în cantonament, notează agerpres.ro.

Rangnick se recuperează după o problemă gravă la gleznă, care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale în ultimele luni. Operaţia iniţială a fost una reuşită, dar ulterior a apărut o infecţie în zona afectată, fiind necesară reinternarea în spital.

În următoarea rundă a preliminariilor pentru CM 2026, Austria va înfrunta San Marino pe 9 octombrie, şi România pe 12 octombrie. Duelul cu tricolorii lui Mircea Lucescu va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă

Până acum, austriecii au câştigat toate cele patru meciuri şi sunt pe locul doi în Grupa H, la egalitate cu liderul Bosnia-Herţegovina, 12 puncte.

Doar primul loc asigură calificarea directă la turneul final de anul viitor din Statele Unite, Mexic şi Canada.

În urmă cu două săptămâni, Rangnick a folosit o bicicletă electrică pentru a se deplasa între banca de rezerve, vestiare şi zonele media la meciul cu Bosnia-Herţegovina, de la Zenica.

Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
Reclamă

Tehnicianul de 67 de ani a găsit astfel cel mai uşor mijloc de a acoperi distanţa, atrăgând zâmbete în timp ce traversa terenul de joc cu bicicleta electrică. Rangnick tocmai semnase un contract de sponsorizare cu un producător de biciclete.

”Distanţa ar fi fost prea mare şi mi-ar fi luat prea mult timp”, a declarat atunci fostul antrenor al echipelor RB Leipzig şi Hoffenheim.

Ultima Cupă Mondială la care a participat Austria a fost cea din 1998.

Aşa cum se ştie, naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Austriei cu scorul de 2-1 pe Ernst-Happel-Stadion din Viena, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, pe 7 iunie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Observator
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
19:31
Novak Djokovic revine pe teren! Se întoarce la turneul unde este cvadruplu campion
19:17
Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu”
19:07
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”
18:48
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut
18:32
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
17:52
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca