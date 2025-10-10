Selecționerul Bosniei a „explodat” după remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?” - Antena Sport

Selecționerul Bosniei a avut un discurs dur și s-a certat cu jurnaliștii, după remiza cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile World Cup 2026. Bosnia a condus cu 2-0, însă s-a văzut egalată pe final, în minutul 90+6, din penalty.
Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a fost întrebat la conferința de presă dacă jucătorii săi au avut noroc până acum în preliminarii și dacă acesta s-a întors împotriva lor în meciul cu Cipru.
Selecționerul Bosniei a „explodat” după remiza cu Cipru
În acel moment, Barbarez a avut o replică dură și a amintit chiar și de victoria obținută la București cu România, scor 1-0, în startul preliminariilor.
„Cine a spus că obiectivul nostru a fost Cupa Mondială?! Cine spune că am avut noroc în România, cine spune că am fost slabi în Bosnia și Herțegovina împotriva Ciprului?! În seara asta am primit un gol dintr-o lovitură de la 11 metri discutabilă. În toate meciurile pe care le-am câștigat, jocul a fost de partea noastră”, a transmis selecționerul Bosniei.
„(De ce n-am rezolvat meciul mai devreme?) Dacă am fi jucat 11 contra zero, poate am fi decis meciul mai devreme. Avem un adversar care joacă bine și s-a văzut asta în fiecare meci din calificări. Am fost aproape de a câștiga toate punctele, a venit acel penalty, am avut ghinion. Putem vorbi despre acea lovitură de la 11 metri zile întregi, dar nu va schimba nimic”, a mai spus selecționerul Bosniei.
Sergej Barbarez a continua cearta cu jurnaliștii după ce a fost întrebat dacă introducerea pe teren a lui Dino Besirevic are vreo legătură cu faptul că jucătorul urmează să rămână liber de contract, după ce înțelegerea cu AIK Stockholm îi va expira: „Nu înțeleg întrebarea, este un fel de chestionar?”, a replicat, nervos, selecționerul bosniac.
Bosnia are 13 puncte în Grupa H, fiind pe locul secund, la două puncte față de liderul Austria, dar cu un meci în plus disputat. România are șapte puncte, mai având de disputat trei meciuri.
România se va duela cu Austria duminică, de la ora 21:45, în preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
