Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România - Austria: "Dacă e aşa, e jale" - Antena Sport

Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România - Austria: "Dacă e aşa, e jale"

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România – Austria: “Dacă e aşa, e jale”

Publicat: 9 octombrie 2025, 11:59

Comentarii
Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România – Austria: Dacă e aşa, e jale

Ladislau Boloni şi Marius Lăcătuş, în timpul unui eveniment - Sport Pictures

România are mai multe absenţe pentru dubla cu Moldova şi Austria, cea mai mare dintre ele fiind a căpitanului Nicolae Stanciu. Pe listă se mai află Denis Drăguş sau Nicuşor Bancu.

În acest context, Loţi Boloni a analizat situaţia selecţionatei lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner consideră că o eventuală victorie cu Austria nu schimbă prea mult situaţia tricolorilor, care nu mai pot spera la o calificare directă la World Cup 2026.

Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România – Austria

Mai mult, Boloni a tras un semnal de alarmă: să nu reducem valoarea echipei naţionale la un singur jucător, chiar dacă în acest caz e vorba despre căpitanul Stanciu.

“Despre meciul cu Moldova n-am ce să comentez. Iar cu Austria, dacă băieții realizează situația delicată în care e acum echipa națională în această serie, mizez că vor avea o reacție pe măsură.

Adevărul e că nu depinde totul de jocul cu Austria, fiindcă nu ajungi nicăieri cu trei puncte acum. Poți câștiga, dar să pierzi ulterior altă partidă. Cu un succes în meciul de duminică doar îți mai lași deschise alte porți pentru întîlniri-cheie până la sfârșitul campaniei. Mai păstrezi niște jokeri în mână. Dar, dacă, Doamne-ferește!, pierdem, chiar e nasol, fiindcă îți cam închizi toate căile din grupă.

Stanciu e un jucător foarte interesant din punct de vedere tehnic, al experienței și valorii lui. Asta înțeleg! Dar, cu sau fără el, nu putem să simplificăm echipa națională la discuția despre un singur fotbalist, fie el și căpitanul României. Dacă e așa, e jale!”, a spus Boloni, citat de gsp.ro.

România – Austria se va disputa duminică, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

România ocupă locul trei în grupa preliminară, având şapte puncte, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria e pe doi, cu 12 puncte, la egalitate cu Bosnia, însă cu un meci mai puţin disputat.

1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: "Sunteţi un maimuţoi" 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: "Una singură mai e! Greu rău de tot" 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: "Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil"
