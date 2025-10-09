Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România - Austria: "Dacă e aşa, e jale" - Antena Sport

România are mai multe absenţe pentru dubla cu Moldova şi Austria, cea mai mare dintre ele fiind a căpitanului Nicolae Stanciu. Pe listă se mai află Denis Drăguş sau Nicuşor Bancu.
În acest context, Loţi Boloni a analizat situaţia selecţionatei lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner consideră că o eventuală victorie cu Austria nu schimbă prea mult situaţia tricolorilor, care nu mai pot spera la o calificare directă la World Cup 2026.
Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România – Austria
Mai mult, Boloni a tras un semnal de alarmă: să nu reducem valoarea echipei naţionale la un singur jucător, chiar dacă în acest caz e vorba despre căpitanul Stanciu.
“Despre meciul cu Moldova n-am ce să comentez. Iar cu Austria, dacă băieții realizează situația delicată în care e acum echipa națională în această serie, mizez că vor avea o reacție pe măsură.
Adevărul e că nu depinde totul de jocul cu Austria, fiindcă nu ajungi nicăieri cu trei puncte acum. Poți câștiga, dar să pierzi ulterior altă partidă. Cu un succes în meciul de duminică doar îți mai lași deschise alte porți pentru întîlniri-cheie până la sfârșitul campaniei. Mai păstrezi niște jokeri în mână. Dar, dacă, Doamne-ferește!, pierdem, chiar e nasol, fiindcă îți cam închizi toate căile din grupă.
Stanciu e un jucător foarte interesant din punct de vedere tehnic, al experienței și valorii lui. Asta înțeleg! Dar, cu sau fără el, nu putem să simplificăm echipa națională la discuția despre un singur fotbalist, fie el și căpitanul României. Dacă e așa, e jale!”, a spus Boloni, citat de gsp.ro.
România – Austria se va disputa duminică, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
România ocupă locul trei în grupa preliminară, având şapte puncte, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria e pe doi, cu 12 puncte, la egalitate cu Bosnia, însă cu un meci mai puţin disputat.
- Eroare uriașă de arbitraj în preliminariile pentru Cupa Mondială. O națională, privată de calificare
- Căpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: “Să marchez, să-mi ajut echipa”
- Un titular al Austriei, probleme înaintea meciului cu România. Anunțul lui Ralf Rangnick
- Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026: „Ne-am făcut de rușine”
- Ianis Hagi, mesaj de luptă înainte de partidele cu Moldova și Austria: “Luptăm până la capăt”