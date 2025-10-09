Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România - Austria: "Dacă e aşa, e jale" - Antena Sport

România are mai multe absenţe pentru dubla cu Moldova şi Austria, cea mai mare dintre ele fiind a căpitanului Nicolae Stanciu. Pe listă se mai află Denis Drăguş sau Nicuşor Bancu.

În acest context, Loţi Boloni a analizat situaţia selecţionatei lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner consideră că o eventuală victorie cu Austria nu schimbă prea mult situaţia tricolorilor, care nu mai pot spera la o calificare directă la World Cup 2026.

Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România – Austria

Mai mult, Boloni a tras un semnal de alarmă: să nu reducem valoarea echipei naţionale la un singur jucător, chiar dacă în acest caz e vorba despre căpitanul Stanciu.

“Despre meciul cu Moldova n-am ce să comentez. Iar cu Austria, dacă băieții realizează situația delicată în care e acum echipa națională în această serie, mizez că vor avea o reacție pe măsură.

Adevărul e că nu depinde totul de jocul cu Austria, fiindcă nu ajungi nicăieri cu trei puncte acum. Poți câștiga, dar să pierzi ulterior altă partidă. Cu un succes în meciul de duminică doar îți mai lași deschise alte porți pentru întîlniri-cheie până la sfârșitul campaniei. Mai păstrezi niște jokeri în mână. Dar, dacă, Doamne-ferește!, pierdem, chiar e nasol, fiindcă îți cam închizi toate căile din grupă.