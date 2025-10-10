Detaliul remarcat de selecționerul Austriei la România. S-a convins după schimbările lui Mircea Lucescu: „Echipă B” - Antena Sport

Închide meniul
Detaliul remarcat de selecționerul Austriei la România. S-a convins după schimbările lui Mircea Lucescu: „Echipă B”

Publicat: 10 octombrie 2025, 9:02

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick/ Profimedia

Selecționerul Austriei a oferit declarații despre România, după victoria din amicalul cu Moldova. Ralf Rangnick a stat cu ochii pe „tricolori” înaintea duelului direct din preliminariile World Cup 2026, de duminică, duel care va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Înaintea meciului cu naționala lui Lucescu, Austria a dat recital cu San Marino, reușind să se impune cu scorul de 10-0. 

Detaliul remarcat de selecționerul Austriei la România 

Ralf Rangnick a subliniat totuși că România și-a menajat o parte dintre titularii de bază în amicalul cu Moldova, în vederea partidei cu Austria. Selecționerul austriecilor a remarcat faptul că Mircea Lucescu a trimis în teren o „echipă B completă”, fiind convins că în duelul de duminică, primul 11 al „tricolorilor” va fi altul. 

„Ei au început practic cu o echipă B completă. Pe de altă parte, nu cred că noi am dat totul astăzi. Așa că trebuie să ne pregătim pentru un meci în deplasare cu adevărat dificil. România este o echipă foarte bună, fizică”, a declarat Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, după victoria cu San Marino. 

De asemenea, Ralf Rangnick e cu gândul doar la calificarea la World Cup 2026, înaintea meciului cu România. Austriecii sunt pe primul loc în Grupa H, având maximum de puncte, după cinci meciuri jucate. 

„Principala mea preocupare este să ne calificăm la Cupa Mondială. Asta va fi criteriul după care vom fi judecați, iar munca mea depinde de acest lucru. Am câștigat patru puncte, iar remiza Bosniei cu Cipru nu ne-a făcut situația mai grea. 

Putem face un alt pas important la București. Dacă câștigăm acolo, sunt sigur de asta, nu vom lăsa pe nimeni să ne ia calificarea”, a mai spus Rangnick. 

