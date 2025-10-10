Detaliul remarcat de selecționerul Austriei la România. S-a convins după schimbările lui Mircea Lucescu: „Echipă B” - Antena Sport

Selecționerul Austriei a oferit declarații despre România, după victoria din amicalul cu Moldova. Ralf Rangnick a stat cu ochii pe „tricolori” înaintea duelului direct din preliminariile World Cup 2026, de duminică, duel care va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Înaintea meciului cu naționala lui Lucescu, Austria a dat recital cu San Marino, reușind să se impune cu scorul de 10-0.

Detaliul remarcat de selecționerul Austriei la România

Ralf Rangnick a subliniat totuși că România și-a menajat o parte dintre titularii de bază în amicalul cu Moldova, în vederea partidei cu Austria. Selecționerul austriecilor a remarcat faptul că Mircea Lucescu a trimis în teren o „echipă B completă”, fiind convins că în duelul de duminică, primul 11 al „tricolorilor” va fi altul.

„Ei au început practic cu o echipă B completă. Pe de altă parte, nu cred că noi am dat totul astăzi. Așa că trebuie să ne pregătim pentru un meci în deplasare cu adevărat dificil. România este o echipă foarte bună, fizică”, a declarat Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, după victoria cu San Marino.

De asemenea, Ralf Rangnick e cu gândul doar la calificarea la World Cup 2026, înaintea meciului cu România. Austriecii sunt pe primul loc în Grupa H, având maximum de puncte, după cinci meciuri jucate.