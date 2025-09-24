Spitalizare prelungită pentru selecționerul Austriei, înaintea meciului cu România. Ce se întâmplă cu Ralf Rangnick - Antena Sport

Închide meniul
Spitalizare prelungită pentru selecționerul Austriei, înaintea meciului cu România. Ce se întâmplă cu Ralf Rangnick

Publicat: 24 septembrie 2025, 20:54

Spitalizare prelungită pentru selecționerul Austriei, înaintea meciului cu România. Ce se întâmplă cu Ralf Rangnick

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei/ Profimedia

Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, va trebui să rămână internat în spital, după ce a contractat o infecţie în urma mai multor intervenţii chirurgicale la gleznă. 

Ralf Rangnick continuă să se confrunte cu probleme la glezna dreaptă şi va trebui să primească noi îngrijiri medicale, conform Bild şi Daily Mail. Selecţionerul Austriei a suferit mai întâi, în iunie, o intervenţie de rutină, înainte de a fi operat din nou de urgenţă în iulie din cauza unei inflamaţii la nivelul plăgii. Săptămâna trecută a fost din nou operat la clinica de traumatologie Murnau, din Bavaria, unde a contractat o infecţie. 

  • România – Austria e în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (12 octombrie, 21:45)

Spitalizare prelungită pentru selecționerul Austriei, înaintea meciului cu România 

Această infecţie necesită acum un tratament suplimentar şi o spitalizare prelungită. Fostul antrenor al Schalke 04, Leipzig şi Manchester United trebuie să suporte o nouă intervenţie chirurgicală.  

În ciuda accidentării la gleznă, Ralf Rangnick a fost prezent pe banca tehnică în timpul ultimei pauze internaţionale. Acest lucru a dat naştere unor imagini neobişnuite. În timpul meciului din Bosnia-Herţegovina din 9 septembrie (2-1), tehnicianul german a sosit pe bicicletă pentru a da un interviu înainte de meci canalului austriac ORF, înainte de a traversa terenul pe bicicletă la pauză pentru a se duce la vestiare. „Ar fi fost un drum prea lung pe jos”, a glumit el atunci. 

După a doua operaţie, Ralf Rangnick a urmat o perioadă de recuperare minuţioasă şi s-a arătat optimist, asigurând că „face paşi mici” şi că recuperarea lui progresează. Cu această nouă intervenţie chirurgicală, el nu va putea dezvălui lista jucătorilor selecţionaţi pentru următoarea perioadă internaţională.  

Secundul său, Lars Kornetka, îl va înlocui şi va anunţa echipa pentru următoarele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026 împotriva reprezentativelor din San Marino (9 octombrie) şi România (12 octombrie). 

