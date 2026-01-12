Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată

Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată

Bogdan Stănescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 19:30

Comentarii
Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată

Michael Carrick, alături de Ole Gunnar Solskjaer, pe banca lui Manchester United / Profimedia Images

Michael Carrick (44 de ani) va fi noul antrenor al lui Manchester United. Numirea va fi oficializată în această săptămână, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Michael Carrick a mai avut o perioadă de trei meciuri ca antrenor interimar al lui Manchester United, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer în 2021.

Michael Carrick va fi antrenorul lui Manchester United

“Michael Carrick a acceptat toate condițiile propunerii de contract pe care i-a făcut-o Manchester United.

Acordul este aproape finalizat și va fi semnat ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ, așa cum era de așteptat.

Iată-ne, în curând. 💣🔙”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.

Reclamă
Reclamă

 

Carrick a câştigat două meciuri şi a remizat unul ca interimar al lui United, dar a plecat după sosirea lui Ralf Rangnick ca manager interimar. United l-a demis pe Ruben Amorim din funcţia de antrenor după 14 luni de activitate, pe 5 ianuarie.

Planul unui craiovean care s-a trezit cu impozite mai mari cu 300% faţă de anul trecutPlanul unui craiovean care s-a trezit cu impozite mai mari cu 300% faţă de anul trecut
Reclamă

Fostul mijlocaş al Angliei, Michael Carrick, a jucat 464 de meciuri în toate competiţiile pentru United între 2006 şi 2018, după ce a fost transferat de la Tottenham de către Sir Alex Ferguson. El nu mai lucrează de când a fost concediat de clubul Middlesbrough din Championship în iunie anul trecut, după doi ani şi jumătate la cârma echipei.

Carrick a condus Boro în play-off-ul Championship în sezonul 2022-23, dar echipa a pierdut în faţa lui Coventry în semifinale. Echipa sa a ratat apoi la mustaţă locul în primele şase în două sezoane consecutive, ceea ce a dus la pierderea postului de către Carrick.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Observator
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Alertă la Dinamo după cantonamentul din Antalya! Ce se întâmplă cu căpitanul Cîrjan. Exclusiv
Fanatik.ro
Alertă la Dinamo după cantonamentul din Antalya! Ce se întâmplă cu căpitanul Cîrjan. Exclusiv
21:41
Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
21:08
VideoJurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Gemenele dau lovitura
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii
21:00
VideoJurnal Antena Sport | Kopic îl păstrează la Dinamo pe Eissat cel mic, pe care l-a testat în Antalya
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Care pe care şi în amicale
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 4 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 5 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 6 O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”