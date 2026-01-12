Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată - Antena Sport

Michael Carrick (44 de ani) va fi noul antrenor al lui Manchester United. Numirea va fi oficializată în această săptămână, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano.
Michael Carrick a mai avut o perioadă de trei meciuri ca antrenor interimar al lui Manchester United, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer în 2021.
Michael Carrick va fi antrenorul lui Manchester United
“Michael Carrick a acceptat toate condițiile propunerii de contract pe care i-a făcut-o Manchester United.
Acordul este aproape finalizat și va fi semnat ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ, așa cum era de așteptat.
Iată-ne, în curând. 💣🔙”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.
🚨🛑 Michael Carrick has accepted all conditions of Manchester United contract proposal.
The agreement is almost done and it will be sealed THIS week, as expected.
Here we go, soon. 💣🔙 pic.twitter.com/ljUUmyTOfh
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026
Carrick a câştigat două meciuri şi a remizat unul ca interimar al lui United, dar a plecat după sosirea lui Ralf Rangnick ca manager interimar. United l-a demis pe Ruben Amorim din funcţia de antrenor după 14 luni de activitate, pe 5 ianuarie.
Fostul mijlocaş al Angliei, Michael Carrick, a jucat 464 de meciuri în toate competiţiile pentru United între 2006 şi 2018, după ce a fost transferat de la Tottenham de către Sir Alex Ferguson. El nu mai lucrează de când a fost concediat de clubul Middlesbrough din Championship în iunie anul trecut, după doi ani şi jumătate la cârma echipei.
Carrick a condus Boro în play-off-ul Championship în sezonul 2022-23, dar echipa a pierdut în faţa lui Coventry în semifinale. Echipa sa a ratat apoi la mustaţă locul în primele şase în două sezoane consecutive, ceea ce a dus la pierderea postului de către Carrick.
- Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap
- Englezii au confirmat plecarea lui Radu Drăgușin la un „gigant european”! Cum l-au numit pe stoperul român
- Manchester United pregăteşte o surpriză! Conducerea a început negocierile cu fostul antrenor
- De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank
- Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: “Suntem în negocieri”