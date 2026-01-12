Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată - Antena Sport

Michael Carrick, alături de Ole Gunnar Solskjaer, pe banca lui Manchester United / Profimedia Images

Michael Carrick (44 de ani) va fi noul antrenor al lui Manchester United. Numirea va fi oficializată în această săptămână, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Michael Carrick a mai avut o perioadă de trei meciuri ca antrenor interimar al lui Manchester United, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer în 2021.

“Michael Carrick a acceptat toate condițiile propunerii de contract pe care i-a făcut-o Manchester United.

Acordul este aproape finalizat și va fi semnat ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ, așa cum era de așteptat.

Iată-ne, în curând. 💣🔙”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.