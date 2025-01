Ange Postecoglou a dezvăluit de ce l-a schimbat la pauză pe Radu Drăguşin în Everton - Tottenham 3-2: "Avem probleme" - Antena Sport

Radu Drăguşin, în Everton - Tottenham / Profimedia Ange Postecoglou l-a schimbat pe Radu Drăguşin la finalul meciului Everton – Tottenham, încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2. A fost un nou meci de coşmar pentru fundaşul român, care a ieşit destul de şifonat de pe teren. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Internaţionalul de 22 de ani a fost umplut de sânge pe finalul primei reprize. Într-un duel aerian cu Dominic Calvert-Lewin, Drăguşin a fost lovit direct în arcadă. Ange Postecoglou l-a înlocuit pe Radu Drăguşin la pauza meciului cu Everton Radu Drăguşin a avut nevoie de îngrijiri medicale imediat, pentru a i se opri sângerarea. Calvert-Lewin a primit cartonaş galben, iar Drăguşin a dus repriza la bun sfârşit. Cu toate acestea, din cauza tăieturii, el nu a mai putut continua. Acest lucru a fost dezvăluit chiar de Ange Postecoglou la finalul partidei. Australianul s-a plâns şi de faptul că, înaintea partidei de pe Goodison Park, a avut doar 11 jucători apţi 100%: „Nu am putut controla jocul. Ne-am chinuit cu şi fără minge. Am avut câteva şanse de care trebuia să profităm la începutul meciului, dar nu a fost suficient. Reclamă

Avem probleme. Pur şi simplu am avut 11 jucători pregătiţi să înceapă acest meci. Nu am avut control şi Everton a profitat, am plătit preţul pentru asta. Radu (n.r. Drăguşin) a trebuit să iasă de pe teren din cauza tăieturii adânci.

În a doua repriză am avut momentele noastre bune. Am început bine şi cred că Richarlison a făcut diferenţa. Şi prezenţa lui Mikey Moore ne-a oferit ceva pe flancul stâng”, a declarat Ange Postecoglou, citat de bbc.com.

Meciul dintre Everton şi Tottenham s-a încheiat 3-2 pentru echipa lui David Moyes, proaspăt revenit la „caramele”. În acest moment, cele două echipe sunt şi vecine de clasament. Tottenham este pe locul 15, cu 24 de puncte, în timp ce Everton, ocupanta locului 16, cu un meci mai puţin disputat, are 20 de puncte.

