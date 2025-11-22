Liverpool – Nottingham Forest 0-3. Dezastru pentru campioana Angliei! Fanii nu au mai suportat și au plecat înainte de final - Antena Sport

Liverpool a suferit o nouă înfrângere usturătoare. Campioana Angliei nu a avut replică în fața lui Nottingham Forest, o echipă cu mari probleme în acest sezon, scor 0-3. Aceasta este a doua înfrângere pentru echipa lui Arne Slot la scor de neprezentare, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Crystal Palace câștiga cu acest scor în Cupa Ligii Angliei.
Echipa lui Arne Slot a început bine sezonul, cu victorii obținute pe final de meci, chiar dacă jocul nu era grozav. După o perioadă slabă, au fost momente, precum victoria cu Real Madrid, în care părea că echipa își revine. Acum, cormoranii au ajuns pe locul 11 în Premier League, după 12 etape, bifând înfrângerea cu numărul 6 din campionat.
Liverpool – Nottingham Forest 0-3
În minutul 33, Murillo a deschis scorul pe Anfield, după o fază extrem de controversată. Forest a marcat după o fază asemănătoare cu cea de etapa trecută, când golul lui Van Dijk cu City a fost anulat din cauza faptului că Robertson se afla în offside. De data aceasta, VAR a decis să valideze golul, spre nemulțumirea mai multor fani ai lui Liverpool din mediul online.
Două minute mai târziu, Forest a fost la un pas de a majora diferența, dar reușita lui Igor Jesus a fost anulată de VAR, din cauza unui henț, înainte de a trimite mingea în poartă.
Defeat. pic.twitter.com/iPiJH7nITB
— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2025
După pauză, o singură echipă a ieșit de la vestiare. Nottingham Forest a avut nevoie de doar câteva zeci de secunde pentru a majora diferența, prin Savona, cel care a dus scorul la 2-0. În minutul 78, Morgan Gibbs-White a dus scorul la 3-0, ultimele minute au oferit imagini rare pe Anfield.
Rezultatul partidei i-a făcut pe mai mulți fani ai lui Liverpool să părăsească stadionul, chiar dacă mai erau mai mult de 10 minute de meci, lucru neobișnuit pentru echipa lui Arne Slot. Chiar dacă mulți au preferat să plece înaintea fluierului final, fanii rămași pe Anfield nu au ținut cont de rezultat și au cântat You’ll Never Walk Alone în ultimele minute ale partidei.
Pentru echipa lui Arne Slot urmează acum meciul din UEFA Champions League de pe teren propriu cu PSV, echipa lui Dennis Man, după care va merge la Londra, pentru duelul cu West Ham din Premier League.
