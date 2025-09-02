Aston Villa a dat lovitura în ultima zi de mercato! Cele trei nume importante care au semnat cu echipa lui Unai Emery - Antena Sport

Echipa engleză de fotbal Aston Villa, care are parte de un debut de sezon slab, a reuşit să transfere trei jucători de valoare, luni, în ultima zi de mercato, Jadon Sancho, Harvey Elliott şi Victor Lindelof, transmite AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia din Birmingham este penultima în Premier League după trei etape, cu un singur punct şi fără gol marcat.

Jadon Sancho, Harvey Elliott şi Victor Lindelof vor juca la Aston Villa sezonul acesta

Villa speră să se redreseze ofensiv prin aducerea aripii Jadon Sancho, de la Manchester United, şi cea a mijlocaşului ofensiv Harvey Elliott, de la Liverpool, ambii sub formă de împrumut.

Elliott (22 ani) vine cu o obligativitate de a fi cumpărat de clubul din Birmingham în cazul în care dispută un anumit număr de meciuri. Un transfer ar costa-o pe Aston Villa 35 de milioane de lire sterline (circa de milioane de euro), potrivit presei.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Aston Villa sign Harvey Elliot (22) from Liverpool! 🟣🔵

Loan with obligation to buy for around £35m package, as per @FabrizioRomano. 🪄 pic.twitter.com/XoGbisvmCC

— EuroFoot (@eurofootcom) September 1, 2025