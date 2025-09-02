Aston Villa a dat lovitura în ultima zi de mercato! Cele trei nume importante care au semnat cu echipa lui Unai Emery - Antena Sport

Echipa engleză de fotbal Aston Villa, care are parte de un debut de sezon slab, a reuşit să transfere trei jucători de valoare, luni, în ultima zi de mercato, Jadon Sancho, Harvey Elliott şi Victor Lindelof, transmite AFP.
Formaţia din Birmingham este penultima în Premier League după trei etape, cu un singur punct şi fără gol marcat.
Jadon Sancho, Harvey Elliott şi Victor Lindelof vor juca la Aston Villa sezonul acesta
Villa speră să se redreseze ofensiv prin aducerea aripii Jadon Sancho, de la Manchester United, şi cea a mijlocaşului ofensiv Harvey Elliott, de la Liverpool, ambii sub formă de împrumut.
Elliott (22 ani) vine cu o obligativitate de a fi cumpărat de clubul din Birmingham în cazul în care dispută un anumit număr de meciuri. Un transfer ar costa-o pe Aston Villa 35 de milioane de lire sterline (circa de milioane de euro), potrivit presei.
🚨🏴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Aston Villa sign Harvey Elliot (22) from Liverpool! 🟣🔵
Loan with obligation to buy for around £35m package, as per @FabrizioRomano. 🪄 pic.twitter.com/XoGbisvmCC
— EuroFoot (@eurofootcom) September 1, 2025
Harvey Eliott juca din 2019 la Liverpool şi a marcat 17 goluri în 149 de apariţii.
Jadon Sancho, pentru care United a plătit 73 de milioane de lire Borussiei Dortmund, în 2021, a jucat sub formă de împrumut şi în sezonul trecut, la Chelsea, marcând 5 goluri şi oferind 10 assist-uri în 41 de partide.
Villa va acoperi 80% din salariul lui Sancho şi va achita o sumă pentru împrumutul său, în timp ce United are opţiunea de a-i prelungi contractul care expiră anul viitor.