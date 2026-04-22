Caz incredibil în Anglia! Chelsea, obligată să plătească o sumă uriașă pentru a-și demite antrenorul

Chelsea se află într-o situație incredibilă, asta după ce jurnalistul David Ornstein a publicat un raport cu privire la finanțele clubului din Anglia, din momentul în care acesta a fost preluat de investitorii americani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, gruparea londoneză are probleme mari și din punct de vedere sportiv. Liam Rosenior este pe picior de plecare de la câștigătoarea UEFA Conference League, dar va încasa o avere din partea echipei britanice.

Liam Rosenior trebuie să primească 28 de milioane de euro de la Chelsea

După plecarea lui Enzo Maresca, Chelsea l-a adus pe bancă pe Liam Rosenior, tehnicianul care a reușit să o aducă pe Strasbourg în elita fotbalului european.

Antrenorul englez în vârstă de 41 de ani a semnat un contract valabil până în vara anului 2032, iar acum, lipsa de rezultate i-ar putea aduce sfârșitul pe banca londonezilor.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, Chelsea a ieșit din zona de cupe europene, ca urmare a eșecului suferit în fața celor de la Brighton. Conducerea ia în calcul demiterea actualului antrenor, dar pentru asta, va trebui să facă un sacrificiu financiar uriaș.