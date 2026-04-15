Ce lovitură pentru United. Maguire ratează meciul cu Chelsea după ce a înjurat arbitrul

Harry Maguire a primit o suspendare de o etapă din partea Federației din Anglia pentru comportamentul neadecvat de la partida cu Bournemouth. Atunci, Maguire a primit cartonaș roșu și astfel a ratat meciul de luni seară contra lui Leeds, pierdut de United cu 2-1.

Însă Maguire nu a acceptat decizia de atunci a arbitrului și l-a înjurat pe cel de-al 4-lea oficial, Matt Donohue.

Man United, cu puști în apărare la derby

United a pierdut ultimele două partide, iar suspendarea lui Maguire face ca situația să fie și mai critică pentru Carrick în vederea derby-ului cu Chelsea. Pe lângă Maguire, nici Lisandro Martinez nu va putea juca după ce a fost eliminat la meciul cu Leeds după ce l-a tras de păr pe Calvert-Lewin, astfel că în defensiva lui United vor juca tinerii Leny Yoro, 20 ani, și Ayden Heaven, 19 ani. Asta în condițiile în care De Ligt este în continuare accidentat.

Maguire a primit și o amendă de 40.000 de euro după incidentul cu cel de-al 4-lea arbitru. Conform Manchester Evening News, Maguire a strigat către cel de-al 4-lea arbitru: „Sunteți o glumă! Cu toți sunteți o glumă”, cu o înjurătură printre aceste cuvinte.

Man United este pe locul 3 în campionat, la egalitate cu Aston Villa și cu 3 puncte peste Liverpool. Chelsea este pe locul 6, cu 7 puncte mai puțin decât United. Cele două se înfruntă sâmbătă seară de la ora 22.00.